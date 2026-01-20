Firmele vor să-și dubleze cheltuielile pentru inteligența artificială în 2026 (studiu)

Investițiile corporative în inteligența artificială cresc semnificativ și nu vor fi reduse, companiile planificând să își dubleze cheltuielile pentru această tehnologie în 2026, până la aproximativ 1,7% din venituri, de peste două ori mai mult decât creșterea estimată pentru 2025, arată un studiu realizat de firma de consultanță Boston Consulting Group (BCG) și transmis, marți, StartupCafe.ro.

Directorii executivi globali preiau conducerea ca principali factori de decizie în domeniul inteligenței artificiale, iar liderii vizionari alocă acum peste 8 ore/săptămână pentru propria perfecționare în AI și investesc de două ori mai mult decât omologii lor în dezvoltarea competențelor și capacităților la nivelul întregii organizații, spun experții BCG.

„În pofida incertitudinii economice, această creștere anticipată a cheltuielilor arată cât de mare a devenit prioritatea AI în mediul de afaceri. AI nu mai este limitată la departamentele IT sau de inovație – ea remodelează strategia și operațiunile de sus în jos, cu directorii executivi într-un rol de lider. Aproape trei sferturi dintre ei spun că sunt acum principalii decidenți în privința AI, iar jumătate cred că locul lor de muncă depinde de acest lucru”, a declarat Christoph Schweizer, CEO al BCG și coautor al raportului.

Deși nu există adevărați „negaționiști” ai AI în rândul directorilor executivi, rezultatele sondajului arată că au apărut trei arhetipuri:

Urmăritori (aproximativ 15%) recunosc potențialul inteligenței artificiale, dar nu au o convingere deplină, realizând investiții timpurii, prudente ;

(aproximativ 15%) recunosc potențialul inteligenței artificiale, dar nu au o convingere deplină, realizând ; Pragmatici (în jur de 70%) sunt entuziasmați și încrezători în AI, dar investesc doar atunci când văd valoare clară și risc scăzut ;

(în jur de 70%) sunt entuziasmați și încrezători în AI, dar ; Pionieri (cam 15%) conduc transformarea bazată pe IA prin investiții decisive, perfecționare rapidă și o convingere puternică în ROI-ul tehnologiei.

60% din bugetele de AI ale companiilor conduse de CEO pionieri sunt alocate perfecționării și recalificării forței de muncă existente, comparativ cu 27% și respectiv 24% în cazul pragmaticilor și urmăritorilor. Pionierii au fost, de asemenea, mai rapizi și mai hotărâți în adoptarea agenților cu inteligență artificială. Ei direcționează peste jumătate din investițiile corporative în AI pentru 2026 către agenți și sunt de peste două ori mai predispuși decât urmăritorii să implementeze agenți cap-coadă pe un flux de lucru sau proces.

În procesul de dublare a investițiilor din acest an, companiile folosesc bugete dincolo de zona strict tehnologică, iar directorii generali (CEO) au alocat peste 30% din investițiile organizațiilor lor în AI către inteligența artificială agentică. 94% dintre directorii executivi spun că vor continua să investească în AI la niveluri actuale sau mai ridicate chiar dacă investițiile nu se vor amortiza în următorul an.

Asia, Orientul Mijlociu și Africa sunt în frunte și cheltuiesc mai mult decât omologii lor din Occident. Două treimi dintre companiile din China Mare și jumătate dintre cele din Japonia și din Orientul Mijlociu și Africa intenționează să investească cel puțin 50 milioane dolari în AI în 2026. Doar aproximativ un sfert dintre companiile din Marea Britanie și SUA au intenții similare.

Încrederea directorilor generali în AI este, de asemenea, mai ridicată în Est decât în Vest. Aproximativ trei sferturi dintre CEO-ii din India și China Mare sunt încrezători că AI va aduce rezultate, comparativ cu 44% în Marea Britanie, 52% în SUA și 61% în Europa. În schimb, o proporție mai mare de CEO occidentali spun că organizațiile lor investesc în AI pentru a nu rămâne în urmă sau din cauza presiunii externe.

Dintre industriile analizate, toate vor să își crească investițiile în AI în 2026. Printre lideri se află instituțiile financiare, ale căror investiții ajung la 2% din venituri, la mică distanță de companiile de tehnologie, care plănuiesc să aloce 2,1% din venituri pentru AI în acest an.

La capătul opus, companiile industriale și cele imobiliare intenționează să cheltuiască 0,8% din venituri pentru AI.

Aproape trei sferturi dintre directorii executivi (72%) spun că sunt acum principalii factori de decizie în domeniul AI, de două ori mai mulți decât anul trecut.

„Directorii executivi au un rol definitoriu în modelarea modului în care AI creează valoare. Adevăratul avantaj competitiv aparține acelor CEO care vor remodela funcțiile cap-coadă și vor inventa produse și servicii noi care să stimuleze creșterea. Faptul că nouă din zece CEO ne spun că, până în 2028, măsura succesului unei companii va fi puternic influențată de capacitatea acesteia de a utiliza corect AI reflectă schimbarea majoră pe care o vedem în piață”, a declarat Sylvain Duranton, coautor și lider global al BCG X, divizia de tehnologie a BCG.

Raportul „BCG AI Radar: As AI Investments Surge, CEOs Take the Lead” se bazează pe un sondaj realizat în rândul a 2.360 de executivi din 16 țări și 10 industrii, inclusiv 640 la nivel de CEO.