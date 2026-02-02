O firmă de curățenie din Brașov s-a transformat în companie de consultanță pentru fonduri UE și a luat peste 1 milion EUR de la sute de antreprenori români. Pe listă apar patroni de cazinouri și oameni de afaceri cu experiență

Două femei din Brașov au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță” pentru accesarea de granturi UE, se arată în rechizitoriul prin care procurorii le-au trimis în judecată. Pe lista celor care au picat în plasă se numără frații Sorin și Daniel Doroftei - fondatori ai lanțului de cazinouri Las Vegas și parteneri de afaceri ai fraților Tate -, dar și Fan Curier - cea mai mare firmă privată românească de curierat.

Schema ar fi fost gândită de Bianca Orban, care avea deja la activ o condamnare cu suspendare pentru înșelăciune. Aceasta ar fi atras-o în business pe Daniela Popa, împreună cu care a început să „agațe” potențiali clienți prin societatea Darbog Impecabil - inițial firmă de „curățenie”, apoi companie de „consultanță”, conform rechizitoriului procurorilor, consultat de StartupCafe.ro.

Cele două ar fi falsificat adresele de e-mail ale instituțiilor UE, de pe care trimiteau false scrisori de aprobare ale proiectelor pentru care cereau bani de consultanță.

Banii de consultanță intrau în contul firmei Darbog, de unde ieșeau ca dividende. Pe lângă consultanță, ele încasau și „garanții” într-un cont special, deschis pe numele fiicei minore pe care o are Bianca. De acolo erau folosiți pentru achiziția a diverse bunuri, printre care și două apartamente, mai arată procurorii.

Soțul, Ciprian Orban, nu ar fi știut nimic, crezând că firma în care era administrator lucrează legal. Daniela Popa ar fi încasat un comision de 10% pentru fiecare client adus.

Firme din toată țara, pe listă

Pe lista de consultanță au intrat firme din turism, domeniul medical, producerea de energie electrică, transporturi, curierat, construcții, dar și instituții de învățământ și primării.

Programele UE pe care ar fi aplicat „consultantele”:

Programul LIFE 2021-2027

Este dedicat mediului, conservării naturii și acțiunilor climatice

Contribuie la Green Deal

Pentru perioada 2021-2027 are un buget total de 5,43 miliarde euro

Este administrat de Agenția Europeană Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA)

Pentru perioada 2021-2024 a avut alocate donduri de 1,8 miliarde EUR pentru Mediu și 1 miliard EUR pentru Climă



Programul Orizont Europa 2021-2027

Este programul-cadru de cercetare și inovare al UE

Are un buget total de 95,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027



Erasmus+

Este principalul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport

Are alocate 26,2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027



Proiecte finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

FEDR este unul dintre principalele instrumente financiare de coeziune ale UE

Are alocate 226 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027.

Proiecte au fost depuse și către Innovation Norway (IN) - administratorul de fonduri norvegiene pentru programele de energie, dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri, prin care Guvernul Norvegiei oferă ajutor firmelor și altor organizații din România.

Potrivit procurorilor, Bianca Orban a asistat cel puțin 21 de solicitanți care sperau să obțină granturi norvegiene, din care doar unu a și reușit să primească finanțarea.

Majoritatea „cererilor” au fost depuse pe programele LIFE și HORIZON - pentru achiziția de panouri fotovoltaice și de autoturisme și utilitare electrice.

Circa 60 de proiecte apar ca depuse pe platforma electronică, iar 37 au fost identificate ca evaluate și respinse. Au existat și 76 de proiecte retrase din portal și declarate neeligibile.

CINEA și IN au verificat informațiile la unii solicitanți care apăreau ca aplicanți în „consorții” - dare aceștia au răspuns că nu o cunosc pe Bianca Orban.

Printre cei care au căzut în plasă se numără firme mari, precum Fan Curier - care voia să aplice pentru un nou centru logistic de 25 milioane EUR. A achitat prin două dintre firmele din grup avansuri la „consultanță” de aproape 60.000 de lei.

Altă firmă este Eco Sud - principalul operator de depozite de deșeuri din sudul țării, care voia să construiască o centrală pe biogaz în valoare de 2 milioane de euro și a achitat „consultanță” de circa 15.000 de lei.

De asemenea, mai multe firme din siajul fraților Doroftei, printre care Smart Solar Park și Elbon Invert, au achitat și ele sume importante. După ce au realizat că sunt păcăliți, patronii au făcut plângere la DIICOT. Reamintim că, în 2024, frații Mihai și Sorin Doroftei au anunțat că au ieșit din industria jocurilor de noroc și au investit banii în sectorul energiei regenerabile.

Și nu în ultimul rând, pe lista celor păcăliți se află și Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu - fostul șef al CJ Vaslui, trimis în judecată pentru luare de mită. Acesta și-a vândut însă firma (SungreenPark) în vara lui 2025.









