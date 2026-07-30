Qualcomm va crește prețurile cipurilor pentru telefoanele mobile, din septembrie

Dincolo de scumpirea masivă a memoriilor şi mediilor de stocare, pe lista motivelor pentru care smartphone-urile se vor scumpi în continuare se mai poate adăuga şi scumpirea chipset-urilor, precum cele dezvoltate de Qualcomm, potrivit News.ro.

Şeful Qualcomm, Cristiano Amon, a anunţat în cadrul conferinţei cu investitorii de miercuri că chipset-urile dezvoltate de companie pentru smartphone-uri vor fi mai scumpe începând de la 1 septembrie.

Acesta nu a spus şi cât de mari vor fi scumpirile, însă sursele care au vehiculat această informaţie încă de acum câteva săptămâni vorbesc despre o creştere cu un procent format din două cifre.

Anunţul a fost făcut după ce compania a înregistrat în ultimul trimestru o scădere cu 20% a veniturilor obţinute de pe urma smartphone-urilor, care se află acum la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

Pierderea companiei este pusă de şeful acesteia pe seama scumpirii fără precedent a memoriilor şi a dificultăţilor de aprovizionare cu componentele necesare.

Qualcomm se aşteaptă ca inclusiv veniturile generate de afacerile cu Apple, nu doar cu producătorii de smartphone-uri cu Android, să scadă, din cauză că viitoarele iPhone-uri vor folosi mai puţine modem-uri făcute de Qualcomm.

Pe fondul scăderii afacerilor cu smartphone-uri, compania îşi propune să se extindă în domenii precum centrele de date şi auto. Qualcomm a anunţat recent un contract pe zece ani prin care va furniza cipuri pentru BMW.