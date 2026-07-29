Un startup AI românesc atacă piața din SUA

Startup-ul românesc DesignVerse își va lansa oficial platforma de inteligență artificială pentru companii mari pe piața din Statele Unite, la începutul lunii august 2026. Compania va participa la Ai4, eveniment organizat în perioada 4-6 august, în Las Vegas, și prezentat de organizatori drept cea mai mare conferință de inteligență artificială din America de Nord.

Odată cu intrarea pe piața americană, startup-ul va lansa și o extensie nouă pentru Visual Studio Code, precum și o aplicație de tip consolă, care poate fi rulată direct din terminal.

DesignVerse dezvoltă o platformă AI destinată companiilor și instituțiilor care operează sisteme software complexe, supuse unor cerințe ridicate de securitate, fiabilitate și reglementare. Printre domeniile vizate se numără sectorul bancar, securitatea cibernetică, infrastructura guvernamentală, aviația și industria de apărare.

Ce face platforma DesignVerse

Platforma folosește documentația, regulile interne, modelele de arhitectură, sistemele de design și logica de business ale unei organizații pentru a ajuta echipele tehnice să construiască sau să modernizeze aplicații software.

Spre deosebire de instrumentele AI care generează cod pornind în principal de la instrucțiunile utilizatorului, DesignVerse încearcă să ofere modelului și contextul specific organizației.

Acesta poate include reguli privind structura interfețelor API, standardele interne de programare, politicile de securitate, cerințele de conformitate sau modul în care trebuie administrate sistemele critice.

Potrivit startup-ului, blocajul companiilor mari nu mai este reprezentat doar de generarea codului, ci de construirea unui software care respectă experiența acumulată, regulile și arhitectura fiecărei organizații. Tehnologia ar permite reducerea de până la cinci ori a perioadei necesare pentru livrarea unor proiecte software, comparativ cu metodele convenționale de dezvoltare.

Tehnologie folosită de EUROCONTROL

DesignVerse a lucrat deja cu EUROCONTROL, organizația civil-militară paneuropeană care sprijină managementul traficului aerian din Europa.

Startup-ul a modernizat pentru EUROCONTROL o aplicație software veche de aproximativ 15 ani. Proiectul ar fi fost finalizat în puțin peste o lună, față de o perioadă estimată la șase luni în cazul utilizării proceselor convenționale de dezvoltare.

Compania afirmă că tehnologia sa este utilizată și de clienți din sectorul bancar, securitate cibernetică și infrastructură publică.

Finanțări de peste 6 milioane de dolari

Intrarea pe piața americană vine după ce DesignVerse a atras, în luna mai 2026, o rundă seed de 5,5 milioane de dolari.

Finanțarea a fost obținută de la fondul britanic Begin Capital, fondurile românești GapMinder Ventures și Underline Ventures, alături de investitori de tip angel din companii precum Adobe, London Stock Exchange Group și UiPath.

Startup-ul mai obținuse anterior o finanțare pre-seed de 850.000 de dolari, condusă de Underline Ventures. În total, compania a atras până acum peste 6 milioane de dolari.

Runda seed urmează să fie folosită pentru extinderea echipei de inginerie și dezvoltarea operațiunilor din Europa și Statele Unite.

StartupCafe a scris aici despre finanțarea de 5,5 milioane de dolari atrasă de DesignVerse.

Cine sunt fondatorii DesignVerse

DesignVerse a fost fondat la București de Andrei Manolache și Robert Drăguțoiu.

Andrei Manolache a fost responsabil de design de produs la Oracle pentru Redwood, sistemul de design utilizat în produsele software enterprise ale companiei.

Robert Drăguțoiu este inginer software și are peste 20 de ani de experiență în dezvoltarea sistemelor complexe. El a lucrat inclusiv la programe software pentru autovehicule autonome și la platforme de inginerie bazate pe inteligență artificială.

Prin participarea la Ai4, startup-ul românesc încearcă acum să atragă companii americane care operează sisteme software vechi, complexe sau critice și care vor să introducă instrumente AI fără să renunțe la regulile de securitate și arhitectură dezvoltate în interiorul organizației.