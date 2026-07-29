Registrul Comerțului: Posibil atac cibernetic care a afectat serviciile online ale ONRC

Oficiul Național al Registrului Comerțului și-a informat utilizatorii că, începând cu data de luni, 27 iulie, unele dintre serviciile online ale instituției au fost afectate de un volum neobișnuit de trafic, asociat unui atac cibernetic.

„Echipele tehnice ale ONRC au aplicat măsuri de protecție și monitorizează permanent funcționarea site-ului, a portalului de servicii online și a celorlalte resurse informatice publice”, a informat ONRC.

Registrul Comerțului precizează că pe durata aplicării măsurilor de securitate pot apărea dificultăți temporare de acces sau timpi de răspuns mai mari.

„Activitatea de monitorizare și intervenție continuă, în colaborare cu instituțiile și furnizorii de specialitate”, conform ONRC.

Atac cibernetic și la aplicația e-Terra și la cea pentru achiziții în proiectele europene

Amintim, de asemenea, că aplicația electronică e-Terra, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), a rămas blocată de două săptămâni, după un atac cibernetic anunțat de ANCPI.

Guvernul a dat asigurări că o serie întreagă de instituții lucrează la remedierea situației care a blocat vânzarea-cumpărarea de locuințe, în condițiile în care expiră și termenul pentru cei care au făcut antecontracte pentru apartamente noi cu TVA redus.

Inițial, pe 15 iulie 2026, ANCPI anunțase că urma să repornească sistemul de cadastru e-Terra până pe 19 iulie, dar situația nu este rezolvată, iar Guvernul a explicat că sunt mai multe instituții care lucrează la soluționarea problemelor tehnice.

Blocarea sistemului e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în urma atacului cibernetic din 14 iulie, poate împiedica finalizarea tranzacțiilor cu locuințe noi până la termenul-limită de 31 iulie 2026, până la care oamenii care au semnat antecontacte pentru achiziția de apartamente mai pot beneficia de TVA redus la 9% în loc de 21%. Cumpărătorii, dar și dezvoltatorii imobiliari se tem că nu-și pot finaliza tranzacțiile în termen, pe TVA de 9%.

Pe 16 iulie, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că aplicația Achiziții Beneficiari Privați, prin care se derulează procedurile de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune a fost ținta unui incident cibernetic.

MIPE a revenit o zi mai târziu cu precizări și a modificat reglementările în vigoare pentru ca beneficiarii privați și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene să nu fie afectate de indisponibilitatea aplicației Achiziții Beneficiari Privați.

În acest sens, ministrul Dragoș Pîslaru a semnat Ordinul nr. 1143 pentru modificarea Ordinului nr. 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare. Actul normativ introduce o prevedere expresă potrivit căreia, în situația în care aplicația Achiziții Beneficiari Privați este indisponibilă din motive ce nu țin de solicitanți sau beneficiari, toate termenele reglementate pentru derularea procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați se prelungesc cu perioada corespunzătoare intervalului de indisponibilitate.