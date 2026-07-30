FOTO. Insulă privată cu resort în Delta Dunării, de vânzare la mai puțin de jumătate din prețul inițial

O insulă privată de aproximativ 3 hectare, pe care funcționează un resort turistic, este scoasă la vânzare în Delta Dunării pentru 600.000 de euro. Proprietatea fusese listată inițial la 1,3 milioane de euro, astfel că prețul cerut a fost redus cu 700.000 de euro, respectiv cu aproximativ 54%.

Proprietatea este situată în satul Maliuc, pe brațul Sulina, la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Tulcea, și este reprezentată de Romania Sotheby’s International Realty.

Potrivit companiei imobiliare, resortul este operațional și poate fi cumpărat pentru continuarea activității turistice sau pentru utilizare privată.

Ce cuprinde resortul

Complexul dispune de:

unități de cazare;

restaurant;

piscină;

jacuzzi;

saună;

pontoane;

spații pentru activități în aer liber.

Proprietatea oferă acces direct la canalele și traseele turistice din Delta Dunării, iar amplasarea pe propria insulă asigură un grad ridicat de intimitate.

Romania Sotheby’s International Realty susține că astfel de proprietăți sunt rare pe piața imobiliară din România, atât din cauza numărului limitat de insule private care pot fi tranzacționate, cât și a restricțiilor aplicabile construcțiilor și activităților economice din zonele naturale protejate.

Delta Dunării este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și este una dintre cele mai importante rezervații ale biosferei din Europa.

Ce trebuie să ia în calcul un investitor

Prețul de achiziție reprezintă însă doar o parte din investiția necesară pentru exploatarea unui resort situat în Delta Dunării.

Un potențial cumpărător trebuie să ia în calcul costurile de transport și aprovizionare, accesul angajaților și al turiștilor, alimentarea cu energie și apă, gestionarea deșeurilor, întreținerea pontoanelor și a ambarcațiunilor, precum și respectarea reglementărilor de mediu și a condițiilor de autorizare. Înaintea achiziției, investitorul ar trebui să verifice și situația juridică a terenului și a construcțiilor, autorizațiile turistice și de funcționare, drepturile de acces, eventualele restricții impuse de statutul de arie protejată, dar și rezultatele financiare ale resortului.

Compania imobiliară nu a transmis informații privind cifra de afaceri, gradul de ocupare, profitabilitatea resortului sau investițiile suplimentare care ar putea fi necesare după preluarea proprietății.

Romania Sotheby’s International Realty este o companie de consultanță imobiliară specializată în tranzacționarea proprietăților premium, istorice și cu valoare arhitecturală și face parte din rețeaua internațională Sotheby’s International Realty.