Înscrieri: Competiție de proiecte de marketing digital. Categorii noi, legate de creatorii de conținut și inteligență artificială

Agențiile românești de marketing digital, diviziile online și companiile care dezvoltă proiecte în zona digital, ori sunt beneficiari ai campaniilor, și care au proiecte derulate în ultimul an, se pot înscrie într-o competiție, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Companiile și agențiile se pot înscrie AICI, în primă fază, între 28 iulie – 28 august (Regular Deadline) și, mai apoi, între 28 august – 14 septembrie (Last Chance Deadline), perioade care presupun taxe diferite de participare.

A 26-a ediție a Internetics păstrează cele șase categorii principale: Website & Mobile, Social Media & Communities, Video, Digital Brand Experience & Activation, Digital Campaigns și Internetics Digital for Good; dar aduce noutăți prin secțiuni noi și actualizarea altora.

În interiorul categoriei Social Media & Communities apar două secțiuni distincte adresate tipologiilor de proiecte care includ creatori de conținut: Content Creators - Brand Endorsement și Content Creators - Community Engagement.

Categoriei Digital Brand & Experience i se adaugă în 2026 secțiunea AI-Powered Experience dedicată acelor campanii care folosesc Inteligența Artificială pentru a aduce idei la viață. De anul acesta, în această categorie se disting și secțiunile Seasonal & Cultural Moments și Real Time Response.

De asemenea, categoria Digital Campaigns face loc secțiunilor Banking & Financial și Healthcare.

Taxele diferă în funcție de perioada de înscriere, dar și de categoria de concurs. Competiția percepe o taxă unică per lucrare înscrisă, indiferent de secțiunea în care aceasta este înscrisă. O excepție o constituie categoria Internetics Digital for Good, unde costul este redus, ca parte din efortul The Institute de a susține și încuraja proiectele cu impact social.

Juriul Internetics 2026 va cuprinde peste 90 de specialiști în marketing digital, care vor stabili premianții ediției în urma a două runde de jurizare care vor avea loc în lunile septembrie și octombrie.

Pentru prima rundă de jurizare, atribuirea secțiunilor ține cont de mixul de expertize și de sistemul de recuzare care are scopul de a evita conflictele de interese: jurații nu vor evalua secțiuni în care au înscrieri în competiție și nu vor avea acces la proiecte înscrise de competitori direcți din industria în care activează sau proiecte în cadrul cărora au fost colaboratori. Sistemul de recuzare implică și autorecuzarea, în baza căreia un jurat se poate abține din evaluarea unei lucrări, în baza oricărui alt criteriu care nu este inclus în sistemul de recuzare.

Titlurile de AGENCY OF THE YEAR și BEST DIGITAL CLIENT OF THE YEAR se vor acorda în baza punctelor strânse din nominalizări și trofee.

Cea de-a 26-a Gală de Premiere a festivalului Internetics va avea loc în luna noiembrie în București.

Fondat și organizat de The Institute, Internetics este festivalul de marketing digital care stabilește standardele în comunicarea online din România. Festivalul premiazǎ cele mai bune campanii interactive, tehnologii, site-uri și tool-uri de promovare online, încurajând totodatǎ creativitatea și abordarea strategică. Prima ediție Internetics a avut loc în 2001.

The Institute este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii creative din România în dialogul cu instituţiile statului şi cu organizații internaţionale. Anual, The Institute reunește în jurul inițiativelor, proiectelor și evenimentelor desfășurate peste 80.000 de persoane. Este fondator al proiectelor Bucharest Design Festival, Romanian Design Week, DIPLOMA Show, Internetics, Gala Societății Civile și inițiator al programelor ASAP România, Cartierul Creativ și Combinat.