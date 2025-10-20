Un finanțist și o ziaristă de modă au lansat o afacere cu scutece pentru bebeluși, iar acum firma se vinde cu peste 1 miliard de dolari.

Un finanțist și o jurnalistă de fashion au lansat, în anul 2018, în SUA, o afacere cu scutece pentru bebeluși, iar acum firma lor a ajuns să fie achiziționată la un preț de peste 1 miliard de dolari de către o companie mare din industria produselor de îngrijire personală.

Frank Yu a crescut în Anglia și a făcut studii la University College London și London Business School. În paralel, a urmat și cursuri de design la niște școli de arte, ceea ce avea să-l ajute mai târziu în business.

Ideea afacerii cu scutece i-a venit în 2016, pe când era un tânăr finanțist, în vârstă de 25 de ani, fără copii.

Ca bancher de investiții la o firmă din New York, Frank Yu călătorea mult, prin toată lumea, după cum a povestit el într-un interviu din 2019 acordat unei publicații locale de parenting, Westport Moms. Una dintre călătoriile sale de afaceri l-a dus la Tokio, în 2016. Acolo s-a întâlnit cu niște prieteni care primiseră scutece pentru bebelușul lor. Atunci a remarcat Frank Yu cât de moi și fine erau scutecele japoneze, comparativ cu cele de pe piața americană, potrivit Inc.com.

Și s-a hotărât să își deschidă o afacere în domeniu. Mai întâi a încercat să obțină o licență ca partener, dar producătorul japonez l-a refuzat. Frank nu avea niciun fel de rețea de distribuție și nu prezenta garanții.

Așa că s-a întors în SUA și s-a decis să o ia de la zero, de la stadiul de cercetare-dezvoltare. A găsit un laborator la Houston, Texas, unde a îmbunătățit toate aspectele unui scutec normal existent pe piața americană, de la materiale la design.

În 2018 a lansat compania Coterie, alături de Michelle Persad, care lucrase ca jurnalistă de modă la Huffington Post. Din 2019 au ieșit pe piața americană cu scutecele lor premium, iar brandul s-a dezvoltat foarte mult online, cu livrări în toată țara.

Coterie a atras rapid investitori din fashion. Karlie Kloss și Ashley Graham, două supermodele americane cu mare influență în industrie, au investit în businessul cu scutece.

Acum, la 7 ani de la lansarea companiei, Coterie a ajuns la un acord pentru a fi cumpărată de Mammoth Brands, un grup global de produse de îngrijire personală, care are în portofoliu mărci populare în SUA, precum Harry’s, Flamingo, Lume și Mando. Potrivit Reuters, valoarea tranzacției se ridică la peste 1 miliard de dolari.