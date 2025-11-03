Finanțări de capital privat la nivel record de 310 miliarde dolari în trimestrul III 2025 (analiză)

Tranzacțiile globale cu capital privat au atins un nivel record de 310 miliarde de dolari în trimestrul trei din 2025, arată o analiză transmisă, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Cu toate că activitatea de atragere de fonduri s-a menținut la niveluri modeste, firmele au profitat de reducerea decalajelor de evaluare, de îmbunătățirea condițiilor de finanțare și de revenirea încrederii în piețe, consideră analiștii Ernst & Young (EY).

Au fost înregistrate 156 de mari tranzacții, din care șase au depășit valoarea de 10 miliarde de dolari. În SUA, volumul împrumuturilor sindicalizate a atins un nivel record de 404 miliarde de dolari.

Investițiile în sănătate și servicii financiare s-au dublat față de începutul anului

Investitorii s-au reorientat către sectoare rezistente la tensiuni comerciale și la incertitudini economice. Astfel, investițiile în domeniul sănătății și cel al serviciilor financiare au crescut de peste două ori față de începutul anului. În schimb, investițiile în sectorul tehnologic au înregistrat o creștere modestă.

Activitatea de exit s-a accelerat, tranzacțiile anunțate până în prezent ajungând la 470 de miliarde de dolari. Valoarea reprezintă o creștere de 40% față de anul precedent.

O evoluție pozitivă a înregistrat și piața IPO, mai multe listări importante atrăgând peste 18 miliarde de dolari. Investitorii au arătat un apetit tot mai mare în domeniile sănătății, tranziției energetice și infrastructurii financiare.

Fondurile de pensii ar putea investi 600 miliarde USD pe piețele private

Totuși, valoarea capitalurilor atrase a rămas modestă - 340 de miliarde de dolari, cu 25% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2024. Specialiștii EY apreciază însă că recentele schimbări legislative din SUA ar putea determina unele fonduri de pensii să investească pe piețele private 500-600 de miliarde de dolari.

Un sondaj EY arată că firmele vor să-și extindă capacitățile în următoarea perioadă: 45% se așteaptă să angajeze mai mulți specialiști în investiții în următoarele 12 luni față de un an mediu; 53% plănuiesc să-și extindă competențele în materie de transformare digitală; 51% recrutează specialiști în știința datelor și inteligența artificială.