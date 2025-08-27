Fermă din Iași, premiată pentru producția sa de grâu

O fermă din Iași a fost premiată în cadrul concursului „Spicul de Aur” 2025, organizat de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR), pentru producția de grâu, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Concursul a fost structurat pe trei regiuni ale țării: Moldova & Transilvania, Muntenia & Dobrogea și Oltenia & Câmpia de Vest, urmând ca cel mai performant dintre câștigătorii regionali să fie desemnat campion național.

La finalul competiției, trei ferme au fost premiate pentru rezultatele deosebite în producția de grâu:

SC Costandache SRL – regiunea Muntenia & Dobrogea (județul Ialomița )

) SC Diosig SRL – regiunea Oltenia & Câmpia de Vest (județul Bihor )

) SC Evi Blossom SRL – regiunea Moldova & Transilvania (județul Iași)

Trofeul național „Spicul de Aur” a revenit fermei SC Evi Blossom SRL, care a înregistrat o producție de 10.555 kg/ha.

„Spicul de Aur nu este doar o competiție, ci un simbol al performanței, transparenței și al agriculturii moderne din România. Prin acest trofeu, Forumul APPR își propune să sprijine fermierii care obțin rezultate excepționale și să încurajeze practicile agricole sustenabile”, a declarat Alina Crețu, directorul executiv al Forumului APPR.

Forumul spune că vrea să continue inițiativa, transformând „Spicul de Aur” într-un reper anual al excelenței în agricultură.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) este o structură profesională federativă, formată din producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional agricol din România, înființată în anul 2012.

Forumul este membru al Confederației Europene a Producătorilor de Porumb (CEPM) și a platformei europene Farm Europe, activă în reprezentarea intereselor legitime ale filierelor agricole europene. FAPPR furnizează asistență tehnică, economică și legislativă pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România afiliate.