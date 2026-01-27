e-Factura 2026: OUG trenuleț a modificat termenul de transmitere a facturilor. Ce amenzi riscă antreprenorii dacă nu-l respectă și ce recomandă un contabil

Firmele și ceilalți contribuabili din România care desfășoară activități economice au obligația de a transmite în sistemul național RO e-Factura toate facturile emise în relațiile B2B, B2C și B2G. Facturile trebuie trimise în termenul legal, iar nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi, stabilite în funcție de categoria de contribuabil.

Amintim că OUG trenuleț nr. 89/2025 a adus modificări privind termenul de transmitere a facturilor în e-Factura. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, termenul de transmitere s-a modificat la 5 zile lucrătoare de la data emiterii (în loc de 5 zile calendaristice), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Această regulă este valabilă în relația B2B (business-to-business) și B2C (business-to-consumer).

ANAF a transmis recent și o informare privind aceste modificări aduse de OUG trenuleț, în care mai specifică următoarele:

„Termenul limită se calculează conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor, astfel că acesta începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului”.

OUG trenuleț nr. 89/2025 a adus modificări asupra termenului, dar amenzile pentru nerespectarea obligațiilor rămân aceleași ca până acum.

Atât în relația B2B, cât și în relația B2C, nerespectarea termenului pentru transmiterea facturilor în sistemul e-Factura constituie contravenție și se sancționează astfel:

cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari;

cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii;

cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

În plus, în relația B2B se va aplica amendă de 15% din valoarea facturii pentru:

emitentul care nu transmite factura către beneficiar folosind sistemul RO e-Factura;

destinatarul care primește și înregistrează factura B2B emisă de operator economic stabilit în România, prin alte mijloace decât sistemul RO e-Factura.

Schimbarea termenului, stabilită prin OUG „trenuleț” nr. 89/2025, reprezintă una dintre măsurile benefice pentru antreprenori, potrivit unui expert contabil.

„Astfel, nu mai avem presiunea zilelor calendaristice, și mai avem puțin respiro. Este una dintre măsurile bune intrate în vigoare începând din 2026”, a spus, pentru StartupCafe.ro, Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania.

Expertul contabil a venit și cu o recomandare practică pentru antreprenori, menită să îi ajute să evite riscul aplicării amenzilor.

„Recomandarea mea este sa-și pună reminder ori să-și seteze la softurile de facturare să fie trimise direct în e-Factura în 4-5 zile. Eu am setat ca dupa 2 zile să-mi trimită automat în e-Factura”, a spus el.

Amintim că și în cazul relației B2G există obligația de transmitere a facturilor în sistemul e-Factura. În situația în care operatorul economic transmite factura electronică în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, destinatarul facturii electronice emise în relația B2G are următoarele obligații:

a) să primească și să descarce factura electronică prin intermediul sistemului național privind factura electronică RO e-Factura;

b) să prelucreze factura electronică;

c) să verifice legalitatea, conformitatea și regularitatea facturii electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Destinatarul unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2G, efectuează plăți din bugetul propriu numai dacă sunt respectate prevederile art. II din Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.