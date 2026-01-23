Informații ANAF 2026: Stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale (CAS/CASS) datorate de persoanele fizice -activități independente, drepturi de autor, investiții, chirii

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a publicat vineri, 23 ianuarie 2026, o informare referitoare la procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice cu venituri din activități independente, drepturi de autor, investiții, chirii, conform Ordinului 2735/2025.

În Monitorul Oficial al României nr. 17/2026, din 14 ianuarie 2026, a fost publicat OpANAF nr. 2735/2025 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice (PF), precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Acum, regionala ANAF Galați prezintă câteva prevederi din acest ordin venit de la centru:

Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Această procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au realizat venituri din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale;

b) au estimat pentru anul de impunere un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul II (denumită în continuare declarație unică estimativă);

c) nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de impunere.

Pentru această categorie de contribuabili se estimează ca bază anuală de calcul al CAS, după cum urmează:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au obținut categoriile de venituri asimilate salariilor (remunerații, indemnizații, alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare) pentru activitatea desfășurată în străinătate;

b) nu au declarat în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice contribuția de asigurări sociale pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate.

Pentru această categorie de contribuabili se estimează ca bază anuală de calcul al CAS nivelul câștigului brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate.

Important! Cota de contribuție de asigurări sociale este de 25% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care au realizat venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal – venituri din activități independente

Această procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au obținut venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, din activități independente;

b) nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul fiscal de impunere.

Pentru această categorie de contribuabili se estimează ca bază anuală a CASS:

a) nivelul venitului net anual realizat/brut sau al normei anuale de venit, respectiv al normei anuale de venit ajustate, după caz, dar nu mai mare decât 60 de salarii minime brute pe țară;

b) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară.

Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)–h) din Codul fiscal

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

A. au realizat venituri din următoarele categorii:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din același cod;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

d) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;

e) venituri din investiții;

f) venituri din alte surse;

B. au estimat pentru anul de impunere un venit net/brut anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. A, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative;

C. nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul fiscal de impunere.

Pentru contribuabilii care se încadrează în această categorie se estimează ca bază anuală de calcul al CASS:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară;

b) nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;

c) nivelul a 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate

Procedura se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au obținut categoriile de venituri asimilate salariilor (remunerații, indemnizații, alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare) pentru activitatea desfășurată în străinătate;

b) nu au declarat în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate.

Pentru această categorie de contribuabili se estimează ca bază anuală de calcul al CASS nivelul câștigului brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate.

Important! Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.

ANAF precizează că, în situația în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării „Deciziei privind stabilirea din oficiu a CAS și a CASS pentru persoane fizice”, contribuabilul își îndeplinește obligațiile declarative, decizia se anulează.