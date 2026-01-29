Românii își caută locuri de muncă noi: 1 milion de aplicări în luna ianuarie 2026. În ce domenii vor să se angajeze (platformă de recrutări)

De la începutul lunii ianuarie 2026 și până acum, au fost înregistrate 1 milion de aplicări pe o platformă de recrutări, nivel cu aproape 15% mai mare decât în luna ianuarie a anului trecut, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

„Puse într-un context nuanțat, respectiv faptul că anul acesta a început cu un număr relativ mare de zile libere, cifrele capătă deja alte proporții pentru că vorbim nu doar despre un număr în absolut mai mare decât anul trecut, ci și despre o medie a aplicărilor/zi semnificativ mai mare decât în ianuarie 2025. Raportat la numărul de zile lucrătoare de anul acesta, avem o medie de 61 de aplicări/zi, în timp ce media din 2025 a fost de 55 de aplicări/zi”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Candidații români din segmentul entry – level sunt cei care au cea mai mare nevoie de un job nou, spune platforma. Este vorba atât despre candidații foarte tineri, care nu au mai lucrat niciodată, cât și despre cei care nu au o specializare concretă și sunt compatibili cu job-uri pentru care nu este nevoie de mai mult de doi ani de experiență.

„Vorbim despre candidați care aplică pentru poziții de lucrători comerciali, operatori call – center, operatori de producție, personal în turism sau horeca, șoferi ori curieri. Pentru aceste poziții sunt eligibili atât candidații foarte tineri, cu experiență zero, cât și candidați care au depășit 45 sau chiar 50 de ani, dar care nu au o specializare clară, deși au un număr mare de ani de muncă în spate”, adaugă Roxana Drăghici.

Cel mai puțin au aplicat specialiștii cu o senioritate mai mare de 5 ani și managerii. Din cele 1 milion de aplicări înregistrate în ianuarie, aceștia au avut 260.000 de aplicări.

De altfel, raportat la grupa de vârstă din care fac parte, cei care au între 25 și 35 de ani sunt lideri de categorie, cu aproape 380.000 de aplicări. Cei între 18 și 24 de ani au avut cu 100.000 de aplicări mai puțin, în timp ce candidații care au peste 45 de ani au avut aproximativ 110.000 de aplicări, iar cei mai tineri de 18 ani puțin sub 8.000.

Interesul celor aflați în căutarea unui loc de muncă a fost direct proporțional cu numărul de joburi scoase în piață de fiecare domeniu în parte. Astfel, comerțul este nu numai domeniul care angajează cel mai mult, ci și cel către care merg cele mai multe aplicări – 330.000 în această lună. Urmează serviciile, call – center/BPO, financiar – bancar, IT/telecom și industria alimentară.

„Rămâne fascinația candidaților pentru IT și telecomunicații, chiar și când vorbim despre entry level, deși mare parte dintre aceștia se duc mai degrabă spre companiile de telecomunicații decât spre cele de IT. Asta deși reprezintă două domenii care nu au mai avut aceeași forță a angajărilor ca în anii trecuți”, mai spune Roxana Drăghici.

Cel mai puțin s-a aplicat pentru imobiliare, educație și training și sport/beauty/ spa.

În ceea ce-i privește pe angajatori, aceștia au postat peste 21.000 de joburi de la începutul lunii, cele mai multe pentru București, Brașov, Iași, Cluj – Napoca, Oradea și Timișoara. Domeniile care angajează cel mai mult sunt call – center/BPO, retail, servicii, industria alimentară, financiar/bancar, turism și transport/logistică.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile aproape 23.000 de joburi. Alte 3.500 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid.