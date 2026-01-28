Amazon concediază încă 16.000 angajați pe fondul inteligenței artificiale

Gigantul american Amazon concediază 16.000 de oameni angajați pe locurile corporative, finalizând un plan de 30.000 de locuri disponibilizate, în timp ce compania adoptă inteligența artificială și automatizarea pentru eficiență, potrivit Reuters.

Compania, sub conducerea lui Andy Jassy, încearcă să reducă birocrația și să abandoneze afacerile cu performanțe slabe.

Astfel, Amazon a spus că va închide magazinele alimentare Fresh și piețele Go și a declarat că renunță la sistemul său de plată biometric Amazon One, prin scanarea palmei.

Runda de disponibilizări de acum vine după cea din octombrie 2025, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Atunci, Amazon a concediat aproximativ 14.000 angajaţi din același segment.

Cei 30.000 de angajați dați afară, în total, reprezintă un procent mic din cei peste 1,5 milioane de angajați, dar reprezintă 10% din forța de muncă la nivel de corporație.

Acum, compania a trimis un e-mail din greșeală, care se referea la planul de concediere ca „Project Dawn”, lucru care a neliniștit mii de muncitori.

Sursa citată spune că a fost contactată de diferite persoane afectate, care veneau din mai multe unități AWS, echipele pentru asistentul vocal Alexa, Prime Video, dispozitive, publicitate și livrare, printre altele.

Îmbunătățirile semnificative ale asistenților AI ajută companiile să execute de la sarcini administrative de rutină la probleme complexe de codare cu viteză și precizie rapidă, determinând adoptarea pe scară largă.

Jassy a declarat vara trecută că utilizarea în creștere a instrumentelor AI ar însemna mai multă automatizare a sarcinilor, ceea ce duce la pierderea locurilor de muncă corporative.

În România, Amazon are, prin cele patru firme deschise, un număr total de peste 3.800 angajați declarați la Ministerul Finanțelor, conform datelor consultate de StartupCafe.ro.