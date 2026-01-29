Două companii clujene atrag finanțări europene de 40.000 EUR și 60.000 EUR, respectiv, pentru introducerea inteligenței artificiale în procese de producție

Două companii din ecosistemul Transilvania IT Cluster au fost selectate pentru finanțare în cadrul programului european AIRISE – Artificial Intelligence in Manufacturing for SMEs, obținând 40.000 EUR, respectiv 60.000 EUR pentru implementarea unor soluții concrete de inteligență artificială în procesele de producție, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

AIRISE este un program european dedicat sprijinirii IMM-urilor și companiilor din industrie în adoptarea inteligenței artificiale, cu scopul de a crește productivitatea, calitatea și eficiența operațională. Programul oferă finanțări pentru experimente și proiecte pilot, acces la experți și centre de cercetare europene specializate în AI și Industry 4.0, precum și servicii și traininguri gratuite pentru dezvoltarea competențelor AI în industrie.

Transilvania IT Cluster, în calitate de Ambasador al programului, sprijină companiile interesate să înțeleagă dacă ideile lor sunt eligibile pentru apelurile AIRISE, să identifice zonele din producție unde AI poate aduce valoare reală și să se pregătească pentru accesarea finanțărilor disponibile. Acest sprijin include ghidaj în limba română pentru parcurgerea AIRISE AI Assessment, structurarea ideilor de proiect și conectarea cu potențiali parteneri tehnici și de cercetare din Europa.

„Rezultatele obținute de cele două companii confirmă că există un potențial real de aplicare a inteligenței artificiale în industria românească, atunci când tehnologia este corelată cu nevoi concrete din producție și susținută prin programe europene dedicate”, subliniază Alina Barbur, coordonatorul proiectului din partea Transilvania IT Cluster.

Proiecte finanțate: soluții AI aplicate în producție

PSC Automatizări și Instalații, beneficiari în cadrul proiectului TEDIHT, a obținut finanțare pentru proiectul AIQuote4Robotics, o soluție bazată pe inteligență artificială care automatizează configurarea, estimarea și planificarea internă a comenzilor pentru producția robotizată.

Platforma permite clienților să își configureze cererile de producție printr-o interfață interactivă, în timp ce un motor de inteligență artificială estimează instant timpul de producție, materialele necesare și încărcarea capacităților de producție, folosind date istorice și informații în timp real din fabrică. Sistemul generează automat ordine interne de lucru, liste de furnizori și estimări de livrare, contribuind la eficientizarea proceselor și la o producție scalabilă, bazată pe date.

INNO Robotics, membri ai clusterului Transilvania IT, a fost selectată pentru proiectul WELDPRO-AI, o soluție de asistență AI pentru optimizarea proceselor de sudură industrială. Sistemul utilizează imagini captate cu ajutorul unei camere și date din panoul de control pentru a identifica erori și pentru a recomanda, în timp real, ajustări ale parametrilor de sudură.

Soluția oferă feedback live operatorilor prin interfața HMI, stochează datele într-o bază centralizată, generează rapoarte periodice de performanță și sugerează acțiuni corective pentru alarmele detectate. Rezultatul: creșterea calității sudurilor, reducerea timpilor de nefuncționare și sprijinirea transformării digitale a proceselor industriale.

Finanțările sunt acordate prin mecanismul Financial Support to Third Parties (FSTP) al programului european Horizon Europe, în cadrul proiectului AIRISE, dedicat sprijinirii experimentelor de inteligență artificială în producție.

În prezent, în cadrul AIRISE este disponibil AIRISE AI Assessment, un instrument deschis tuturor companiilor interesate.

Assessment-ul AIRISE are un rol dublu. Pe de o parte, ajută companiile să își evalueze nivelul actual de maturitate în ceea ce privește utilizarea AI în producție, să își clarifice nevoile și direcțiile de dezvoltare. Pe de altă parte, în momentul deschiderii apelurilor de finanțare, acesta devine un instrument esențial pentru structurarea unei idei de proiect AI și reprezintă o condiție de bază pentru depunerea cererilor de finanțare.

Chestionarul poate fi completat AICI.

Transilvania IT Cluster încurajează companiile din industrie, IMM-urile și integratorii IT interesați de soluții AI aplicate în producție să parcurgă AIRISE AI Assessment și să urmărească paginile Transilvania IT Cluster și AIRISE, unde sunt publicate constant informații despre traininguri, webinarii și oportunități de finanțare.