Fabrica Lăptăria cu Caimac atrage 3 milioane EUR de la investitori, printr-o nouă emisiune de obligațiuni

Compania românească de agricultură Agroserv Măriuța, care deține brandul Lăptăria cu Caimac, anunță, într-un comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro, că a atras întreaga sumă vizată de 3 milioane de euro, închizând plasamentul privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni.

Banii vor fi folosiți pentru refinanțarea obligațiunilor existente, emise în 2020, și pentru susținerea flexibilității financiare și a strategiei de creștere pe termen lung, spune Agroserv Măriuța.

Obligațiunile au o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o scadență de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial.

„Suntem încântați de interesul ridicat al investitorilor, care confirmă încrederea pe care piața o acordă în continuare Agroserv Măriuța și modelului nostru de afaceri integrat. Această tranzacție ne permite să refinanțăm în condiții bune emisiunea de obligațiuni din 2020, respectând calendarul de rambursare, și să rămânem concentrați asupra creșterii segmentului de lactate. În ultimii cinci ani, piața de capital a fost un partener de finanțare de încredere, oferindu-ne posibilitatea să ne extindem activitatea și să consolidăm brandul Lăptăria cu Caimac. Le mulțumim investitorilor pentru încrederea lor continuă și echipei de consultanți BTCP, Filip & Company și Cornerstone Communications pentru prestația excelentă”, a declarat Cornel Dănilă, Director General al Agroserv Măriuța.

Emisiunea a fost derulată în perioada 28 – 30 octombrie 2025, printr-un plasament privat adresat investitorilor calificați și unui număr de până la 149 de investitori de retail, fiind subscrisă integral. Oferta a fost intermediată de BT Capital Partners.

„Într-un context de piață tot mai complex, această tranzacție demonstrează că finanțarea rămâne accesibilă companiilor care se remarcă prin forța brandului, claritatea strategiei și preocuparea de a oferi investitorilor un plus de siguranță. Prin structurarea acestei emisiuni sub formă de obligațiuni garantate, Agroserv Măriuța a transmis exact acest mesaj pieței – seriozitate, predictibilitate și respect pentru încrederea investitorilor, principii reflectate în succesul plasamentului”, a declarat Daniela Secară, Director General al BT Capital Partners.

Fondată în 1994, Agroserv Măriuța spune că este una dintre puținele companii agricole complet integrate din România, reunind activități de cultivare a terenurilor agricole, creștere a bovinelor și procesare a laptelui. Compania exploatează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și deține un efectiv de peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând zilnic aproximativ 40 de tone de lapte crud.

Începând cu 2018, compania procesează laptele propriu sub brandul Lăptăria cu Caimac, care comercializează produse lactate premium în peste 2.500 de puncte de vânzare din întreaga țară, inclusiv în toate marile lanțuri de comerț.

În 2024, Agroserv Măriuța a înregistrat venituri de 89,2 milioane de lei, în creștere cu 12% față de 2023, evoluție susținută în principal de divizia de lactate, iar în prima jumătate a anului 2025, compania a raportat o îmbunătățire semnificativă a profitabilității, cu un profit operațional de 7 milioane lei, în creștere cu 303% față de anul precedent, și un profit net de 3,4 milioane de lei, comparativ cu o pierdere netă de 0,6 milioane de lei în primul semestru din 2024.

Veniturile din vânzarea produselor lactate au atins 38,5 milioane de lei, în creștere cu 26% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările de animale au totalizat 9,9 milioane de lei, cu 9% mai mult față de prima jumătate a anului 2024. Agroserv Măriuța este listată pe piața AeRO din 21 mai 2021.