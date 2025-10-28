Fabrica românească Lăptăria cu Caimac caută finanțări de la investitori, prin obligațiuni de 3 milioane EUR

Compania românească de agricultură Agroserv Măriuța, care deține brandul Lăptăria cu Caimac, caută finanțări de la investitori printr-un plasament privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni, de până la 3 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Compania vrea să folosească banii pentru refinanțarea obligațiunilor existente, emise în 2020, și pentru susținerea flexibilității financiare și a strategiei de creștere pe termen lung, spune Agroserv Măriuța.

Obligațiunile vor fi denominate în euro, având o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o scadență de trei ani, până în 2028.

„Prin lansarea unei emisiuni de obligațiuni garantate, ne dorim să oferim un grad suplimentar de siguranță și încredere celor care aleg să investească în afacerea noastră. În ultimii ani, Agroserv Măriuța a demonstrat reziliență și capacitate de creștere într-o piață competitivă. În prima jumătate a anului 2025, am înregistrat vânzări de 50,6 milioane de lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului anterior, și un profit net de 3,4 milioane de lei, marcând o revenire după pierderea raportată în aceeași perioadă din 2024. Fabrica de lactate rămâne principalul motor de creștere, iar încrederea consumatorilor în brandul Lăptăria cu Caimac confirmă stabilitatea modelului nostru integrat de afaceri – de la cultivarea terenurilor, la creșterea bovinelor și procesarea laptelui. Refinanțarea obligațiunilor MILK25E continuă utilizarea finanțării prin piața de capital, începută în 2020, când sprijinul investitorilor ne-a permis extinderea capacității de procesare prin construcția unei hale dedicate maturării brânzeturilor și producției de unt”, a declarat Cornel Dănilă, Director General al Agroserv Măriuța.

Oferta se va desfășura în perioada 28-30 octombrie 2025, sub forma unui plasament privat adresat unui număr maxim de 149 de investitori de retail și investitorilor calificați, în conformitate cu reglementările europene aplicabile. Tranzacția va fi intermediată de BT Capital Partners.

Fondată în 1994, Agroserv Măriuța spune că este una dintre puținele companii agricole complet integrate din România, reunind activități de cultivare a terenurilor agricole, creștere a bovinelor și procesare a laptelui. Compania exploatează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și deține un efectiv de peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând zilnic aproximativ 40 de tone de lapte crud.

Începând cu 2018, compania procesează laptele propriu sub brandul Lăptăria cu Caimac, care comercializează produse lactate premium în peste 2.500 de puncte de vânzare din întreaga țară, inclusiv în toate marile lanțuri de comerț.

În 2024, Agroserv Măriuța a înregistrat venituri de 89,2 milioane de lei, în creștere cu 12% față de 2023, evoluție susținută în principal de divizia de lactate, iar în prima jumătate a anului 2025, compania a raportat o îmbunătățire semnificativă a profitabilității, cu un profit operațional de 7 milioane lei, în creștere cu 303% față de anul precedent, și un profit net de 3,4 milioane de lei, comparativ cu o pierdere netă de 0,6 milioane de lei în primul semestru din 2024.

Veniturile din vânzarea produselor lactate au atins 38,5 milioane de lei, în creștere cu 26% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările de animale au totalizat 9,9 milioane de lei, cu 9% mai mult față de prima jumătate a anului 2024.

Agroserv Măriuța este listată pe piața AeRO din 21 mai 2021.