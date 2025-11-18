SCHIMBĂRI CLIMATICE: Seceta, o problemă de supraviețuire – aproape 50% din fermieri vor să investească în irigații până în 2028

Seceta a devenit principala provocare a agriculturii moderne, iar un studiu realizat în România pe un eșantion de 250 de fermieri arată că 48% dintre ei vor să investească în irigații în perioada 2026-2028.

Potrivit studiului „Fermier în 2026: priorități, Provocări și Perspective”, realizat de MKOR la comanda ALCEDO, adaptarea la schimbările climatice nu mai este o opțiune, ci o condiție esențială pentru supraviețuire și profitabilitate. Agricultura performantă nu mai poate fi făcută fără un management controlat al apei și al resurselor.

Cercetarea, desfășurată în septembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 250 de persoane de decizie din ferme care gestionează minimum 100 de hectare, arată că majoritatea au început să adopte strategii de adaptare și să investească în tehnologie.

Astfel,

73% au diversificat deja culturile pentru a reduce riscul

71% au introdus soiuri rezistente la secetă sau schimbări climatice

63% au redus suprafața cultivată, preferând să cultive mai puțin dar mai sigur



Pentru a susține aceste transformări, majoritatea (54%) au apelat la soluții financiare (credite, cooperative, compensări cu cereale).

Până acum, doar 37% au apelat la irigații. Pe de altă parte, doar 23% dintre fermele analizate dețin sisteme de irigații automatizate și doar 21% folosesc sisteme digitale de monitorizare.

„Clima nu mai e o variabilă cu care să negociezi, ci o constantă în jurul căreia trebuie să-ți construiești întregul business agricol. Faptul că aproape jumătate dintre fermieri au în plan să investească în sisteme de irigații sau tehnologii de conservare a apei, deși doar 23% le au acum, arată că există o conștientizare acută a riscului, dar și o nevoie urgentă de soluții concrete”, a declarat Cori Cimpoca, fondatoare MKOR.





La rândul său, Radu Voinea, director ALCEDO, a spus că succesul în agricultura de mâine depinde de „capacitatea de a transforma provocările climatice în oportunități de eficientizare”.

„Fermierul modern a devenit un manager de risc, iar clima este variabila principală. Deciziile nu se mai iau doar pe baza tradiției, ci pe date, reziliență și tehnologie”, a mai precizat acesta.

