ANSVSA a atenționat referitor la „riscuri privind achiziția de produse alimentare din mediul online”. Asociația magazinelor onlie respinge asocierea generalizată a comerțului online cu riscuri alimentare

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o atenționare pentru consumatori referitoare la „riscuri privind achiziția de produse alimentare din mediul online”, dar Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) avertizează că „astfel de mesaje pot induce în eroare publicul și pot compromite în mod nedrept reputația unui sector care contribuie semnificativ la economia digitală din România și respectă normele legale”.

În alerta sa de luni, ANSVSA a avertizat în primul rând asupra riscurilor legate de alimentele pe care le vând persoanele fizice neautorizate, prin intermediul anunțurilor de pe rețelele sociale.

Dar Autoritatea a făcut și recomandări privind „cumpărăturile efectuate online (Freshful, Sezamo, Bringo etc)”. Înainte de a plasa comanda pe platformele de acest tip, consumatorii au fost îndemnați să fie atenți la:

Datele de identificare ale comerciantului (nume, adresă, telefon, email).

Denumirea produsului, lista ingredientelor și cantitatea netă.

Condițiile de transport, mai ales pentru produse perisabile, refrigerate sau congelate.

Existența informațiilor despre alergeni și declarația nutrițională (unde este cazul).

Termenii și condițiile de livrare, retur și reclamații.

La recepționarea coletului, consumatorii ar trebui să fie atenți la:

Integritatea pachetului (fără scurgeri, rupturi, deteriorări).

Concordanța între produsele comandate și cele livrate.

Starea termică a produselor perisabile.

Integritatea ambalajelor și lizibilitatea etichetelor.

Data durabilității minimale / data limită de consum.

Bonul fiscal, util în cazul unei reclamații.

Marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, ARMO spune că este „nejustificată asocierea generalizată a comerțului online cu riscuri alimentare”

De asemenea, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) „regretă faptul că o autoritate a statului, precum ANSVSA, alege să prezinte întregul sector al comerțului online într-o lumină negativă, prin generalizări care asociază achizițiile alimentare online cu riscuri”.

„Astfel de mesaje pot induce în eroare publicul și pot compromite în mod nedrept reputația unui sector care contribuie semnificativ la economia digitală din România și respectă normele legale” - mai afirmă asociația magazinelor online.

În context, ARMO cere ANSVSA să facă „o distincție clară între magazinele online care funcționează cu respectarea tuturor prevederilor legale, dețin autorizațiile necesare și asigură condiții riguroase de depozitare și transport – inclusiv controlul temperaturii pentru alimentele perisabile – și operatorii neautorizați sau persoanele care activează ilega”l.

„Lipsa acestei diferențieri alimentează confuzia consumatorilor și poate afecta nemeritat reputația comerțului online românesc, într-un context deja marcat de numeroase provocări și presiuni, inclusiv concurența platformelor extracomunitare, în cazul cărora autoritățile nu analizează riscurile asociate produselor comercializate” - susține asociația magazinelor online.

„Membrii ARMO acordă prioritate siguranței alimentare, investind constant în tehnologii și proceduri care garantează trasabilitatea, transparența și siguranța produselor livrate către consumatori. Considerăm, așadar, că este responsabilitatea autorităților să distingă ferm între comercianții online care respectă toate regulile și acei operatori care acționează în afara cadrului de reglementare” - mai spun magazinele online din România.

Totodată, asociația cere instituțiilor statului „să țintească (...) operatorii neautorizați”.

ARMO își manifestă deschiderea pentru dialog constructiv cu ANSVSA și celelalte instituții competente, propunând un parteneriat real în efortul de informare a publicului și combatere a comerțului neautorizat. Considerăm că astfel de declarații publice trebuie să se bazeze pe date concrete și să țintească acolo unde există cu adevărat riscuri – către operatorii neautorizați care compromit siguranța alimentară, nu către companiile care își desfășoară activitatea responsabil și în beneficiul consumatorilor” - mai afirmă ARMO.