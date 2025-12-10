„Eu nu mă aștept să vorbesc cu boții AI”. Prima bancă românească 100% digitală insistă să lucreze cu „oameni-oameni” ca angajați în relația cu clienții

Salt Bank, considerată prima bancă românească 100% digitală, se poziționează între sectorul bancar tradițional și aplicațiile financiare (fintech) și insistă să lucreze cu oameni instruiți și angajați în departamentul de relații cu clienții, în ciuda modei inteligenței artificiale (AI) și a roboților AI.

„Clienții se așteaptă ca AI-ul sau canalele și capabilitățile digitale să beneficieze de multă supraveghere umană și fiabilitate umană. Clientul spune: Eu nu mă aștept să vorbesc cu boții de AI acolo unde am nevoie să mă ajute cel mai mult compania. Deci noi adoptăm AI-ul în linie cu aceste așteptări ale clienților și cu evoluția tehnologiei AI”, a declarat Vikram Tikoo, noul director de tehnologie (CTO) al băncii digitale românești Salt Bank, chestionat de StartupCafe, într-o conferință.

El a precizat că Salt Bank utilizează inteligența artificială în limitele stabilite de regulamentul european privind AI (AI Act).

„Am operaționalizat câteva studii de caz de AI, de exemplu pentru predicții privind capacitatea care center-elor noastre, pentru a optimiza apelurile profesioniștilor din care center, pentru a le oferi sumare ale apelurilor, am folosit AI în optimizarea datelor structurate și nestructurate. În termeni de folosire pe scară largă a AI în operațiuni, este un mare hype în piață, auzim multe, dar trebuie să înțelegem că încă se lucrează la cadrul etic”, a mai explicat inginerul Salt Bank.

De asemenea, Robert Anghel, chief business officer (CBO) al Salt Bank, a subliniat importanța angajaților instruiți din cadrul centrelor de relații cu clienții.

„În care center, investim foarte mult în training. Oameni-oameni avem și în afara care center-ului, că nu suntem toți roboți”, a spus el.

În aplicație este facilitată intervenția umană și pentru prevenirea tentativelor de escrocare a persoanelor în vârstă. Salt Bank a introdus o funcție denumită sugestiv Help Mama, prin care seniorii își implică fiii sau fiicele în aprobarea tranzacțiilor de valoare mare, pentru a preveni tentativele de escrocherii pe internet sau la telefon.

„Help Mama este pentru protecția părinților. Ne-am dat seama că vârsta medie a clienților noștri era undeva la 35 de ani, iar vârsta părinților lor era undeva între 60 și 80 de ani, o vârstă la care părinții sunt încă independenți și vor privacy, nu vor să vadă cineva pe ce dau ei banii și unde au depozitele, dar totuși sunt vulnerabili. Și sunt sunați să trimită bani, pretinzând că sunt de la anumite site-uri sau cu diverse ocazii sau afirmând că s-a întâmplat ceva cu copiii lor și li se cere să trimită repede bani undeva. Or, această funcționalitate, Help Mama, mă ajută pe mine să conectez aplicația cu unul dintre părinții mei și, atunci când vrea să facă o tranzacție mai mare, plata respectivă să nu plece până nu vine și la mine. Iar eu devin un al doilea layer de autorizare pentru tranzacția respectivă și pot cel puțin să-i sun și să-i întreb: Mama, tata, chiar vrei să trimiți bani lui Cutărescu? Sau, uite, n-am pățit nimic!”, a explicat directoarea Salt Bank, Gabriela Nistor.

Aplicația Salt Bank pentru antreprenori

În primii doi ani pe piață, Salt Bank a ajuns la 700.000 de clienți în România, iar din primăvara anului 2025 a lansat și conturi pentru antreprenori.

„Ai în Salt Business un cont care îți permite să emiți și să primești facturi direct din aplicație, integrat cu eFactura, ai o singură aplicație și pentru contul de business, și pentru contul de persoană fizică. Aceasta înseamnă că nu trebuie să-ți aduci aminte șapte parole și cinci username-uri. Nu. Ai o aplicație care este la fel de simplu de folosit și pe persoană fizică, și pe contul de business. Dacă ai un rulaj de minimum 5.000 de lei, contul de business e perfect gratuit”, a explicat Robert Anghel, chief business officer la Salt Bank.

Pentru început, serviciul destinat persoanelor juridice este disponibil doar pentru așa-numiții soloprenori – firme cu un singur acționar și un singur administrator.

„În curând, spre primăvara anului 2026, o să putem să onboardăm și companii cu structură mai complexă”, a mai spus Anghel.

Pentru persoane fizice, banca digitală românească mai oferă direct în aplicație, pe lângă funcționalitățile de plăți, o serie întreagă de servicii de investiții bursiere, depozite, precum și credite de nevoi personale.

Depozitele acumulate în aplicația Salt se apropie de 2 miliarde de lei, potrivit oficialilor băncii digitale.

Pe partea de credite, valoarea medie a împrumuturilor acordate prin aplicație este de 35.000 de lei.

„De la lansare, am dat deja peste 10.000 de credite cu valoare medie de 35.000 de lei. Cel mai rapid credit s-a dat în sub 3 minute. Nu avem comision de acordare, nu avem comision de rambursare anticipată, nu avem niciun comision ascuns după asterisc. Dar avem toate capabilitățile astea: vrei să-ți rambursezi anticipat? OK, poți să faci asta. Vrei să schimbi data scadenței? OK, poți să faci asta”, a precizat Robert Anghel.

În analiza pentru creditare, aplicația utilizează un sistem electronic de evaluare a riscului pentru fiecare client.

„Am lansat creditul de nevoi personale în primăvara anului 2025. În primele trei luni, l-am ținut foarte sub radar. Creditul e ușor de dat. Partea complicată la credite nu e să dai banii. Partea complicată la credite este să fii sigur cui dai banii și să te asiguri că banii pe care i-ai dat se întorc în bancă. Și atunci, în primele 3-4 luni de la lansare, am verificat că modulul de scoring de risc pe care l-am introdus își îndeplinește rolul: că selectează corect clienții către care dăm credit”, a menționat Anghel.

Salt Bank a fost lansată în luna aprilie 2024, pe bazele fostei bănci cu capital polonez Idea Bank, pe care Banca Transilvania a cumpărat-o în anul 2021. Grupul Financiar Banca Transilvania este proprietarul Salt Bank.