Elvețienii de la Holcim cumpără o firmă românească ce exploatează granitul pentru construcții de infrastructură de transport

Elvețienii de la Holcim anunță luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, un pas strategic pe piața din România: achiziționează o firmă românească de exploatare a granitului folosit în construcțiile de infrastructură de căi ferate.

Holcim România cumpără astfel Uranus Pluton SRL, un operator de carieră de granit activ din 2004 în localitatea Cerna, județul Tulcea.

Tranzacția reprezintă un pas strategic, aliniat la strategia Holcim, care consolidează poziția companiei pe piața materialelor pentru infrastructură și a construcțiilor de transport feroviar.

Prin această achiziție, Holcim România spune că „intră pe piața produselor din piatră de carieră utilizate în producția de asfalt, în aplicații feroviare și în proiecte de mare amploare”. Tranzacția susține prioritățile Holcim România prin extinderea portofoliului de soluții, întărirea lanțului valoric și crearea premiselor pentru o creștere sustenabilă pe termen lung în România.

„Ne bucurăm să urăm bun venit companiei Uranus Pluton în familia Holcim. Această achiziție ne extinde capabilitățile în lanțul valoric al infrastructurii și ne întărește angajamentul de a oferi soluții sigure, fiabile și de înaltă calitate pentru nevoile în creștere ale României în materie de construcții și mobilitate”, a declarat Bogdan Dobre, CEO Holcim România & Market Head Moldova.

Uranus Pluton SRL are în prezent peste 80 de angajați, „care își vor continua activitatea în cadrul business-ului existent”, a precizat Holcim. Uranus Pluton, cu sediul central în localitatea Ovidiu, județul Constanța, își desfășoară activitatea în domeniul extracției pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții și al extractiei pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei.

În anul 2024, firma constănțeană a obținut venituri totale de 40 de milioane de lei și profit de 6,8 milioane de lei, cu un număr mediu de 84 de salariați, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.

Înainte de această tranzacție, firma Uranus Pluton SRL era deținută de Ovidiu Broască și Tiberiu Broască, potrivit datelor oficiale colectate de Termene.ro.