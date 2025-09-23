eBay cumpără o platformă norvegiană de anunțuri SH

Gigantul global în comerț online eBay va cumpăra o platformă norvegiană de haine, electronice și alte articole second hand.

Suma pentru care platforma norvegiană Tise este achiziționată nu a fost făcută publică, dar tranzacția vine în urma investiției eBay Ventures în firmă, din anul 2022. Achiziția ar urma să aibă loc până la sfârșitul trimestrului 4 al anului 2025, conform unui comunicat.

eBay se așteaptă ca, în urma tranzacției, să își consolideze oferta C2C (de la consumator la consumator) și să devină mai atractivă pentru utilizatorii tineri, în special clienții din generația Z și milenialii.

„Funcțiile Tise de implicare a comunității, inclusiv capacitatea de a urmări vânzătorii și de a primi recomandări personalizate de produse prin „apreciere” și comentarii asupra listărilor, împreună cu catalogul său în tendințe, vor îmbogăți experiența C2C eBay”, explică gigantul e-commerce.

Tise a fost fondată în anul 2014 de către Eirik Frøyland Rime (CEO – director general) și de Axel Franck Næss (fost CTO – director de tehnologie). Pe platformă, oamenii pot cumpăra și vinde articole second hand, de la haine la accesorii, electronice, mobilier și altele. Utilizatorii pot urmări anumiți vânzători și pot da „like” articolelor preferate, pentru a primi sugestii personalizate. Platforma seamănă cu Vinted, aplicația de origine lituaniană, prezentă și în România.

Sediul central al firmei este în Oslo, Norvegia, iar aplicația este prezentă pe piețele din Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda. Tise a strâns, de la înființare și până acum, peste 37 milioane dolari în mai multe runde de finanțare, conform datelor de pe Crunchbase.