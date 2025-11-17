Două echipe de liceeni și studenți români au câștigat o competiție IT, organizată de compania americană Honeywell la Politehnica București

Două echipe de tineri români au câștigat finala unei competiții de idei tehnologice, organizată la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

La categoria liceeni, marele premiu al acestei ediții a fost câștigat de proiectul „T.U.D.I. – Robot pentru industria farmaceutică”, prezentat de echipa Colegiului Național Vasile Lucaciu din Baia Mare, apreciat pentru originalitate și impact practic, spun organizatorii competiției TeChallenge 2025.

La categoria studenți, echipa câștigătoare a fost din cadrul Politehnicii București, care a realizat proiectul „Hold my coffee – Stabilizator cu control activ pentru suprafețe instabile”, soluție ce împinge limitele tehnologiei și aplicabilității reale.

În cadrul competiției din 2025, 155 de elevi de liceu au participat în 72 de echipe, dintre care 19 au ajuns în finală. La categoria universitară, 72 de studenți au fost grupați în 48 de echipe, dintre care 20 au ajuns în finală.

TeChallenge reunește instituții de învățământ tehnic, licee și universități, din București și din întreaga țară și stimulează creativitatea, inovația și pasiunea pentru învățare în rândul tinerilor.

Evenimentul este organizat de Honeywell România, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Elevii câștigători au primit burse, iar studenții din echipa câștigătoare au primit oferte de internship-uri și joburi full-time de la companie.