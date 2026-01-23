Directorii generali măresc miza pe inteligența artificială, transformare, fuziuni și achiziții pentru stimularea creșterii afacerilor, în 2026 (studiu)

9 din 10 directori generali se așteaptă la creștere, majorări de venituri și profitabilitate, iar aceștia consideră că fuziunile, achizițiile și alianțele strategice pot accelera eforturile de transformare în 2026, în pofida condițiilor nefavorabile, potrivit unui studiu transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Directorii generali (CEO) sunt mai încrezători în perspectivele propriilor companii decât în evoluția economiei globale, potrivit unui studiu realizat recent de firma de consultanță EY.

Indicele de încredere a directorilor generali, un indicator care cuantifică de la 1 la 100 atitudinea directorilor generali pentru o gamă largă de aspecte economice, arată că atitudinea acestora s-a deteriorat, de la o valoare de 83 în trimestrul 3, 2025 la 78,5 în trimestrul 4, 2025.

Această diminuare de încredere reflectă incertitudinea tot mai accentuată din mediul economic, caracterizat de intensificarea tensiunilor geopolitice, volatilitate persistentă, perspective economice globale neclare, perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, presiuni crescânde asupra costurilor și scăderea activității pe piețele majore, explică experții.

În pofida acestor factori nefavorabili externi, directorii generali intervievați rămân încrezători în capacitatea lor de a ameliora rezultatele în organizațiile lor. Nouă din zece respondenți se așteaptă ca evoluția veniturilor și a productivității să susțină profitabilitatea în 2026, chiar dacă 61% anticipează creșteri ale costurilor operaționale.

Acest optimism este stimulat de investițiile realizate în transformarea resursei umane și a tehnologiei, directorii generali fiind conștienți de faptul că schimbările punctuale nu sunt suficiente, astfel că promovează o transformare continuă, în mod activ, pentru a susține creșterea. 40% dintre respondenți acordă prioritate îmbunătățirii implicării participative a clienților și retenției acestora, pe fondul schimbărilor apărute în comportamentul consumatorilor, iar 37% pun accent pe inovarea produselor și a proceselor.

Studiul a relevat că directorii generali sunt mai dispuși să acționeze în condiții de incertitudine. Aceștia sunt mai predispuși să accelereze investițiile ca reacție la evoluțiile geopolitice sau ale politicilor comerciale (40%), decât să le amâne (31%) sau să le stopeze (10%).

4 din 10 (43%) dintre directorii generali au indicat optimizarea operațiunilor și îmbunătățirea productivității, inclusiv prin intermediul inteligenței artificiale și al digitalizării, drept prioritatea principală pentru 2026 ca adaptare la schimbările din mediul economic.

„Studiul arată că directorii generali se așteaptă la creșteri ale veniturilor, dar sunt conștienți de provocările economice și geopolitice care pot influența aceste așteptări. În acest context, investițiile în tehnologie devin o prioritate, iar inteligența artificială este considerată un instrument esențial pentru îmbunătățirea eficienței operaționale și optimizarea proceselor interne. În plus, rezultatele sugerează că tranzacțiile M&A vor fi esențiale pentru a integra rapid expertiză și soluții inovatoare, permițând organizațiilor să își construiască portofolii flexibile și adaptabile, capabile să valorifice oportunitățile emergente”, a declarat Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România & Moldova.

Inteligența artificială și transformarea competențelor stimulează ambițiile directorilor generali în privința creșterii

Se așteaptă ca anul 2026 să reprezinte un punct de cotitură pentru investițiile în inteligența artificială, în condițiile în care directorii generali trec de la testarea tehnologiilor la extinderea acestora la nivelul întregii organizații pentru a accelera transformarea.

Adoptarea inteligenței artificiale evoluează de la stadiul de element adăugat la acela de componentă integrată a modelelor de afaceri și 58% dintre liderii intervievați estimează că această tehnologie va fi un motor important al creșterii în următorii doi ani, în timp ce 32% consideră că aceasta va remodela fundamental operațiunile, pe măsură ce aceste tehnologii sunt extinse la nivel de întreprindere.

Aproape toți directorii generali chestionați au demarat (52%) sau intenționează să demareze (45%) inițiative de transformare semnificative în acest an, în încercarea de a obține valoare și creștere.

Directorii generali percep din ce în ce mai mult inteligența artificială drept un bun catalizator al productivității, creșterii veniturilor, îmbunătățirii interacțiunii cu clienții și al creșterii eficienței în anul următor. Cu toate acestea, mulți nu au valorificat încă întregul potențial al acestei tehnologii, având în vedere că doar 20% au declarat că inteligența artificială le-a depășit semnificativ așteptările în ultimul an.

Având în vedere schimbările de amploare la nivel global în structura forței de muncă, 79% dintre directorii generali intervievați se declară optimiști în privința capacității lor de a atrage și păstra resursele umane esențiale. Resursa umană va juca un rol-cheie în susținerea inițiativelor de transformare bazate pe inteligența artificială și în dezvoltarea unor echipe capabile să gestioneze presiunile și incertitudinile macroeconomice și geopolitice externe.

Peste două treimi (69%) dintre respondenți consideră că investițiile în inteligența artificială îi vor ajuta să mențină actualul număr de angajați sau să facă noi angajări în anul următor. În mod notabil, ponderea directorilor generali respondenți care cred că investițiile în inteligența artificială vor duce la reducerea numărului de angajați a scăzut, de la 46% în ianuarie 2025 la 24% în decembrie 2025.

Tranzacțiile M&A, un vector de accelerare a transformării

Se preconizează că fuziunile și achizițiile vor rămâne un pilon esențial pentru directorii generali, mulți respondenți intenționând să realizeze achiziții pentru a stimula eforturile de transformare, productivitatea, digitalizarea și creșterea în 2026. Deși considerentele geopolitice remodelează strategiile de tranzacționare, apetitul investițional rămâne robust, însă cu o preferință tot mai accentuată pentru tranzacții interne și regionale, arată raportul.

Directorii generali se orientează tot mai mult către tranzacții care rezolvă rapid prioritățile legate de tehnologie, resurse umane și capacități, găsind un echilibru între ambiție și pragmatism într-un mediu geopolitic și legislativ tot mai incert.

În mod notabil, directorii generali caută din ce în ce mai mult să atingă aceste obiective prin societăți mixte și alianțe strategice, 79% dintre respondenți planificând astfel de inițiative în 2026, comparativ cu 62% în 2025, ceea ce le oferă acces imediat la noi capacități și tehnologii prin intermediul unor tranzacții mai flexibile și mai puțin complexe.

De asemenea, directorii generali dau dovadă de inițiativă în gestionarea mediului global de afaceri prin realizarea de tranzacții M&A. 83% dintre respondenți și-au adaptat investițiile strategice în ultimele 12 luni ca răspuns la evoluțiile geopolitice și ale politicilor comerciale, iar 40% au declarat că au accelerat investițiile ca urmare a acestora.

În următoarele 12 luni, 53% dintre directorii generali respondenți intenționează să efectueze achiziții care corespund planurilor lor de dezvoltare, inclusiv digitalizarea, optimizarea operațiunilor, îmbunătățirea productivității și accelerarea creșterii. Aceasta reprezintă o creștere de 5% față de trimestrul al treilea al anului 2025, ceea ce indică faptul că directorii generali preiau inițiativa și iau decizii mai ferme pentru a susține creșterea.

Datele studiului confirmă că SUA rămâne principala destinație globală pentru investiții, urmată de Canada, Germania, Marea Britanie și India, evidențiind faptul că directorii generali își echilibrează investițiile între piețe, recalibrându-și ambițiile de creștere în raport cu schimbările apărute în zona de riscuri geopolitice și cu atenția sporită din partea autorităților de reglementare.

EY-Parthenon CEO Outlook Survey este o cercetare trimestrială realizată la nivel global în rândul a 1.200 de directori generali (CEO) din 21 de țări.