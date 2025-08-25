Diplomele de studii, direct într-o aplicație de telefon: Proiect pilot de utilizare a acreditărilor folosind portofelul european digital

Un consorțiu format din instituții românești și o firmă de date digitale a contribuit la finalizarea unui proiect pilot de utilizare în format digital a diplomelor de studii și a acreditărilor personale folosind atributele stocate în portofelul european pentru identitate digitală, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Proiectul DC4EU (Digital Credential for Europe) are ca scop stabilirea măsurilor tehnice, a proceselor și a procedurilor destinate creării unui cadru de încredere pentru utilizarea atributelor digitale stocate în portofelul pentru identitate digitală.

Portofelul european pentru identitate digitală (EUDIW) este un mijloc de identificare electronică care permite autentificarea și partajarea datelor legate de identitatea utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, din întreaga Uniune Europeană.

Acesta funcționează ca o aplicație instalată pe telefon și poate stoca diferite categorii de atribute electronice, ca diplomele de studii, vârsta, locul de reședință și altele. Un element cheie de securitate al noului portofel digital este integrarea principiului Self-Sovereign Identity (SSI), care oferă utilizatorului control deplin asupra propriilor date de identitate digitale.

În cadrul proiectului pilot a fost testat modul în care pot fi integrate, în siguranță, în portofelul digital, informațiile din diplomele și calificările profesionale.

Astfel, un student sau un profesionist va putea dovedi online, prin aplicația instalată în telefonul mobil propriu, oriunde în țările Uniunii Europene ce studii are, fără dosare fizice și fără deplasări.

Proiectul DC4EU valorifică infrastructura European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) pentru a asigura validarea, trasabilitatea și verificarea sigură a acreditărilor digitale în întregul spațiu european.

Partenerii din România ai DC4EU în cadrul proiectului pilot au fost:

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (ICI);

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI);

Universitatea Politehnica Timișoara;

Universitatea Titu Maiorescu;

certSIGN.

Aceștia fac parte din consorțiul care adună aproape 100 de instituții și companii private din 25 de țări din Europa. Proiectul stimulează inovația în domeniul cerințelor de identificare în educație, sprijinind tranziția de la metodele tradiționale de identificare la o identitate digitală sigură.

Totodată, acesta facilitează emiterea digitală a diplomelor de studii și a certificărilor profesionale, oferind studenților și cadrelor didactice un control total asupra datelor lor personale, într-un cadru de încredere ridicată și recunoaștere transfrontalieră.