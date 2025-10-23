Digitalizarea – motorul transformării companiilor românești. Soluțiile oferite de HP împreună cu FLAX

Într-o economie globală aflată într-o continuă schimbare, digitalizarea a devenit esențială pentru orice companie care dorește să își mențină competitivitatea. Tehnologia nu mai este un simplu instrument, ci fundamentul pe care se construiesc afacerile de succes.

Ce presupune digitalizarea pentru o companie?



Integrarea tehnologiei în fiecare proces de business: de la gestionarea documentelor și analiza datelor, până la colaborarea echipelor și securizarea informațiilor.

HP & FLAX – un parteneriat pentru performanță



HP, lider global în tehnologie, alături de FLAX, partener local cu experiență pe piața din România, pun la dispoziția organizațiilor soluții complete pentru accelerarea digitalizării.

Ce oferă acest parteneriat:

Echipamente HP de ultimă generație: laptopuri și desktopuri optimizate pentru mediul de lucru hibrid, imprimante multifuncționale, soluții pentru videoconferințe și accesorii performante.

Platforme software avansate: aplicații de management al documentelor și fluxurilor de lucru, cu raportare centralizată și reducerea pierderilor operaționale.

Suport tehnic și consultanță FLAX: servicii de instalare, configurare și instruire pentru echipe, asigurând o tranziție lină către digitalizare.

Beneficiile digitalizării cu HP și FLAX:

eficiență sporită și reducerea erorilor;

acces rapid și securizat la date;

protecția informațiilor în conformitate cu GDPR;

reducerea costurilor și creșterea productivității.

FLAX și HP nu livrează doar produse, ci un ecosistem digital adaptat specificului fiecărei companii.

Articol susținut de HP