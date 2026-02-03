Dezvoltatorii de la Regie Residence și Exigent Plaza intră puternic pe piața hotelieră. Familia Ion a inaugurat un hotel de 4 stele în centrul Bucureștiului, afiliat la rețeaua franceză Accor

Familia Ion, cea care a construit prin diverse parteneriate circa 10.000 de apartamente în Sectorul 6 al Capitalei, își consolidează poziția și pe piața hotelieră. A inaugurat recent un nou hotel de 4 stele în centrul Bucureștiului și lucrează la încă unul, scrie Profit.ro.



Concret, este vorba despre un hotel Mercure cu 40 de camere, afiliat la rețeaua franceză Accor. Grupul francez ajunge astfel la 25 de unități afiliate în România.

Dezvoltatorii mai au în lucru un hotel de 30 de camere și un salon de evenimente cu capacitatea de 600 de persoane, care vor fi ridicate pe Bulevardul Timișoara, lângă viitorul spital dezvoltat de Primăria Sectorului 6.

Dezvoltările imobiliare de până acum (Regie Residence, Exigent Residence) făcute de firmele din holdingul Start Priority deținut de familia lui Cornel Ion Petruț sunt realizate în colaborare Alin Niculae (Oscar Downstream) și Daniel Niculae, fiul lui Petre Niculae (Pedro Company).

Proiect premium cu Cristi Borcea

Familia Ion a inaugurat anul trecut și hotelul de 4 stele Le Blanc din Cotroceni, construit lângă aparthotelul cu același nume și salonul de evenimente cunoscut anterior sub denumirea „Bârlogul Lupilor”.

În prezent, familia Ion lucrează la faza a șasea din Exigent Plaza, dar și la ansamblul Top Rezidențial din apropierea cartierului ANL Brâncuși, care va cuprinde 300 de apartamente și va fi realizat în colaborare cu familia lui Ilie Potecaru.

De asemenea, mai este implicată cu familia lui Cristi Borcea într-un proiect cu apartamente premium - în locul restaurantului Doi Cocoși din Sectorul 1 și cu investitorul Cosmin Țîrvuloiu - într-un ansamblu rezidențial pe locul fostului angro Apromatco, din apropierea mallului Plaza Romania.









