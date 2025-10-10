Designerii și artiștii digitali români se pot înscrie într-un concurs internațional, organizat de chinezii de la HONOR

Compania chineză HONOR, desprinsă din Huawei, lansează în România competiția internațională HONOR Talents – Global Design Awards, un program dedicat creativilor pasionați de design, artă digitală și inovație tehnologică, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 10 decembrie 2025.

În premieră, producătorul de telefoane lansează competiția pentru România.

Etapa locală HONOR Talents: NextGen Creators Romania este deschisă tuturor, de la studenți la profesioniști ai design-ului grafic sau de produs și industriilor creative în general și până la pasionații de artă digitală.

Anul acesta, competiția explorează legătura dintre tehnologie, creativitate și viziunea creatorilor asupra lumii moderne, spune producătorul, prin patru teme de design care reflectă diversitatea culturală și spiritul inovației:

Prosperitate culturală - sărbătoare, o celebrare a tradițiilor și simbolurilor care dau culoare diferitelor culturi din întreaga lume;

- sărbătoare, o celebrare a tradițiilor și simbolurilor care dau culoare diferitelor culturi din întreaga lume; Reînnoirea vieții - întoarcere, o reflecție asupra relației oamenilor cu mediul și natura;

- întoarcere, o reflecție asupra relației oamenilor cu mediul și natura; Geneza - viitorul, o invitație la a imagina o lume modelată de tehnologie și artă;

- viitorul, o invitație la a imagina o lume modelată de tehnologie și artă; Convergența tineretului - integrare, un apel la schimb cultural global văzut prin perspectiva noii generații.

În funcție de tema aleasă, participanții își pot înscrie lucrările în una dintre cele patru categorii de design ale competiției:

Teme – design și interfață grafică pentru smartphones și tablete, inclusiv fundaluri, pictograme și animații creative;

– design și interfață grafică pentru smartphones și tablete, inclusiv fundaluri, pictograme și animații creative; Ceasuri – design de interfețe și curele personalizate pentru ceasurile HONOR;

– design de interfețe și curele personalizate pentru ceasurile HONOR; Accesorii și obiecte de design - creații originale pentru huse, obiecte de lifestyle și accesorii integrate în ecosistemul companiei;

- creații originale pentru huse, obiecte de lifestyle și accesorii integrate în ecosistemul companiei; Artă și tehnologie - instalații interactive, concepte AR și lucrări digitale care explorează granița dintre artă și inovație.

Participanții vor avea șansa să câștige produse HONOR, să obțină expunere globală pentru creațiile lor, să viziteze China și să participe la evenimente internaționale. În plus, pot avea șansa ca proiectul propus de ei să fie selectat pentru dezvoltare în cadrul centrelor de Cercetare și Dezvoltare (R&D) HONOR.

„Prin organizarea unei etape locale pentru HONOR Talents dorim să inspirăm noile generații de creatori români să se folosească de tehnologie ca formă de expresie artistică, dar mai ales să exploreze noi granițe ale creativității atunci când vine vorba de design grafic, design de produs sau artă și new media. Încurajăm pe oricine iubește designul –studenți, profesioniști sau pasionați - să participe la această competiție care, pe lângă premii atractive, oferă și posibilități de expunere la nivel global în expoziții și summit-uri mondiale precum și posibilitatea de scalare a conceptelor selectate. La HONOR credem că nu există limite când vine vorba de creativitate, iar această competiție le oferă participanților șansa să o dovedească. Mai mult, este o oportunitate reală de a explora, experimenta și privi lumea din perspectiva următoarei generații de creatori”, a declarat Sabina Știrb, Marketing Director HONOR România și Bulgaria.

Competiția locală este organizată în parteneriat cu The Institute, platforma care susține industriile creative și care semnează proiecte precum DIPLOMA Show și Romanian Design Week.

„Ne bucurăm să colaborăm cu un brand care înțelege importanța inovației în artă și design. HONOR Talents oferă tinerilor artiști o platformă reală de vizibilitate și îi provoacă să descopere cum tehnologia poate deveni parte din procesul creativ”, a declarat Andrei Borțun, CEO The Institute.

Toți participanții din România care se înscriu prin platforma oficială internațională vor fi evaluați de juriul global HONOR Talents, format din specialiști și profesioniști recunoscuți în domeniile designului, artei și tehnologiei.

În paralel, lucrările înscrise de creativii români vor fi analizate și de un juriu local, alcătuit din profesioniști HONOR, reprezentanți ai The Institute și ai facultăților locale de profil, cât și experți din industriile creative, care vor desemna câștigătorii etapei NextGen Creators România.

Cele mai bune lucrări din România vor fi anunțate în februarie 2026 și vor fi premiate cu telefoane și tablete HONOR.

Dincolo de recunoașterea locală, aceste lucrări vor avea posibilitatea de a fi selectate într-un turneu internațional, devenind parte a familiei globale HONOR Talents – o serie de expoziții și evenimente dedicate artei și tehnologiei, organizate în marile centre culturale ale lumii.