Skip to content

Deepfake cu Nicușor Dan, folosit într-o escrocherie pe Facebook (avertisment DNSC)

Deepfake cu Nicușor Dan, folosit într-o escrocherie pe Facebook (avertisment DNSC)
Sursă: Captură ecran DNSC/Facebook

O fraudă de tip „investiții rapide”, care folosește fraudulos imaginea președintelui Nicușor Dan, circulă în prezent pe internet, avertizează miercuri Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC). 

Conform DNSC, o platformă falsă de investiții folosește tehnologia deepfake pentru a convinge utilizatorii să-și ofere datele și banii.

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan promovând o așa-zisă «oportunitate de investiție» cu promisiunea unor câștiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. 

DNSC le recomandă românilor să fie vigilenți la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide, și, de asemenea, să verifice sursa și să acceseze doar site-urile oficiale ale instituțiilor. 

Totodată, e recomandat să:

  • Evitați să dați click pe linkuri primite în reclame suspecte.
  • Nu oferiți date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.
  • Raportați imediat paginile suspecte către platforma social media și către DNSC la 1911 sau prin completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

Afaceri

6 din 10 români își doresc mai mult sprijin din partea angajatorului pentru a se dezvolta mai mult pe plan profesional și personal (studiu)

Bucuresti (imagine generica)

Piața imobiliară înainte de creșterea TVA-ului: Vânzări record de apartamente atât în București, cât și în marile orașe din România (analiză)

Logoul SoftBank pe o clădire

Japonezii de la SoftBank investesc 2 miliarde dolari în Intel

ANPC, amenzi pe Litoral de aproximativ 7 milioane lei. Principalele abateri identificate