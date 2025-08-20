Deepfake cu Nicușor Dan, folosit într-o escrocherie pe Facebook (avertisment DNSC)

O fraudă de tip „investiții rapide”, care folosește fraudulos imaginea președintelui Nicușor Dan, circulă în prezent pe internet, avertizează miercuri Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

Conform DNSC, o platformă falsă de investiții folosește tehnologia deepfake pentru a convinge utilizatorii să-și ofere datele și banii.

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan promovând o așa-zisă «oportunitate de investiție» cu promisiunea unor câștiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică.

DNSC le recomandă românilor să fie vigilenți la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide, și, de asemenea, să verifice sursa și să acceseze doar site-urile oficiale ale instituțiilor.

Totodată, e recomandat să: