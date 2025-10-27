De la pasiune la business: cum formarea la La Înălțime Academy deschide drumul noilor antreprenori ai cerului

Când vorbim despre inovație, tindem să ne gândim la Silicon Valley, la AI și la roboți. Dar inovația prinde contur și în România — uneori chiar… în aer.

Dronele, aceste instrumente tehnologice spectaculoase, nu mai sunt de mult jucării pentru pasionați, ci vehicule de business care generează profit, eficiență și locuri de muncă noi.

Un exemplu convingător vine de la La Înălțime Academy, prima platformă de formare completă pentru piloți profesioniști de drone, fondată de Carmen Păducel. Dincolo de certificări, Academia oferă o șansă reală la reconversie profesională și antreprenoriat tehnologic.

De la hobby la profesie

„Totul pornește din pasiune, dar succesul vine din disciplină, educație și curajul de a începe.

Mulți dintre cursanții noștri au venit din domenii complet diferite – construcții, IT, chiar artă – iar astăzi pilotează drone profesional și unii și-au lansat propriile afaceri”, povestește Carmen Păducel, fondatoarea Academiei.

Printre absolvenți se numără antreprenori care au deschis microîntreprinderi specializate în inspecții aeriene, curățare fațade, termografii pentru parcuri fotovoltaice sau servicii de mentenanță inteligentă.

Unii colaborează deja cu companii din energie, real estate și facility management, iar alții testează noi nișe: agricultură de precizie, livrări autonome sau supraveghere industrială.

Cum s-a ajuns aici: O industrie în ascensiune

Industria globală a dronelor este estimată să depășească 30 de miliarde de euro până în 2030, potrivit Comisiei Europene.

Creșterea este alimentată de doi factori-cheie: eficiența și integrarea AI-ului.

Dronele moderne nu doar zboară – ele analizează, măsoară și decid. Sunt folosite pentru:

scanări aeriene ale structurilor, clădirilor și podurilor,

ale structurilor, clădirilor și podurilor, inspecții ale parcurilor fotovoltaice și turbinelor eoliene ,

, curățări ecologice cu apă demineralizată ,

, monitorizarea culturilor agricole ,

, verificarea cablurilor electrice și infrastructurii industriale ,

, misiuni de securitate și intervenție rapidă.

Fiecare aplicație poate deveni o direcție de business profitabilă pentru un pilot instruit și certificat.

Academia care transformă oameni în profesioniști și antreprenori

La Înălțime Academy oferă o formare completă, conform standardelor EASA și AACR, ce include:

cursuri teoretice (legislație aeronautică, clasificări și reglementări)

practică intensivă pe drone profesionale;

simulări de zbor și scenarii reale;

module dedicate antreprenoriatului în domeniul dronelor.

„Nu suntem doar o școală de pilotaj. Suntem o platformă de lansare pentru oameni și afaceri – locul unde pasiunea devine competență, iar competența devine oportunitate”, spune Carmen Păducel.

De ce este momentul potrivit pentru businessuri cu drone

Transformarea digitală globală schimbă profesii, dar creează altele noi.

„Unele joburi dispar, dar apar altele – mai inteligente. Dronele arată că tehnologia nu înlocuiește oamenii, ci îi ridică la un alt nivel: mai creativ, mai strategic și mai liber”, subliniază fondatoarea.

România dispune acum de un cadru legislativ clar: reglementările AACR și standardele EASA permit o dezvoltare sigură și predictibilă a industriei.

Un pilot instruit poate colabora legal cu firme, instituții publice sau proiecte europene.

De la o dronă la un brand personal

Cursanții La Înălțime învață că drona e doar începutul.

Pentru a transforma pasiunea în business, e nevoie de strategie și viziune.

Academia oferă suport personalizat pentru alegerea nișei potrivite și dezvoltarea identităâii profesionale.

Pașii recomadați pentru a lansa un business cu drone:

Certificare legală – înscrierea ca operator și pilot certificat (categoria „Open” sau „Specific”). Identificarea nișei – curățare, inspecții, agricultură, securitate, livrări etc. Echipamente profesionale – alegerea dronelor potrivite misiunii. Crearea procedurilor de siguranță – conform normelor AACR/EASA. Marketing și parteneriate – colaborări cu companii locale, participare la licitații și proiecte publice.

„O dronă bună te ridică de la sol. O strategie bună te menține acolo.

De aceea îi învățăm pe cursanți să gândească nu doar ca piloți, ci ca antreprenori”, spune Carmen Păducel.

Exemple reale: un business născut din zbor

Un absolvent La Înălțime, fost specialist IT, și-a deschis o firmă de scanări termice pentru parcuri fotovoltaice. În câteva luni a semnat primele contracte de mentenanță aeriană, devenind partener pentru companii din energia verde.

Un alt cursant, inginer constructor, a lansat un business de curățare fațade cu drone, câștigând proiecte urbane prin eficiență și siguranță.



„A fost nevoie de un curs, o dronă și o idee. Restul a venit din practică și seriozitate”, spune fondatoarea.

Ecosistemul La Înălțime: educație, inovație, sustenabilitate

La Înălțime Services completează activitatea Academiei prin servicii profesionale de mentenanță inteligentă, inspecții industriale, curățare eco și scanări structurale.

Astfel, absolvenții văd direct aplicarea practică a formării lor.

De la teorie la teren, de la simulări la contracte reale, La Înălțime a construit un ecosistem complet în care educația produce inovație, iar inovația generează locuri de muncă.

Viitorul businessului zboară deja deasupra noastră

Dronele devin infrastructură. Iar România are potențialul de a deveni un hub regional pentru servicii aeriene inteligente.

„Viitorul aparține celor care se adaptează. Noi nu doar predăm zborul, ci îi învățăm pe oameni cum să zboare în propria viață profesională”, spune Carmen Păducel.

Pe măsură ce AI-ul, automatizarea și sustenabilitatea se intersectează, antreprenorii care învață acum să piloteze drone nu doar prind un trend – ci construiesc o meserie de viitor.

Checklist pentru antreprenorii care vor să urce La Înălțime:

Înregistrează-te la AACR Obține certificarea corespunzătoare (Open/Specific) Alege o nișă profitabilă Fă un curs complet, cu practică reală Construiește-ți brandul și portofoliul vizual Conectează-te la comunitatea La Înălțime Academy

La Înălțime Academy – mai mult decât o școală de drone

Este locul unde pasiunea pentru zbor devine meserie, iar educația deschide drumuri antreprenoriale.

Academia îmbină tehnologia, practica, mentoratul și siguranța într-un model unic pentru România.

„La Înălțime Academy e despre libertate — libertatea de a-ți construi singur cariera, afacerea și viitorul”, declară Carmen Păducel, fondatoarea La Înălțime Services și La Înălțime Academy.

