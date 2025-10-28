De ce este important să donezi sânge și în ce condiții o poți face? (P)

Uneori, un gest aparent simplu poate ajuta direct persoane în situații dificile. Donarea de sânge este una dintre acele acțiuni care oferă sprijin concret pacienților internați, fără a necesita calificări medicale. Când oferi sânge, ajungi să susții oameni răniți în accidente, persoane care au nevoie de intervenții chirurgicale sau pacienți cu boli severe. Fiecare donație contează și, la rândul ei, poate influența și alte familii sau chiar pe tine într-un moment nefavorabil.

De ce să alegi să donezi sânge?

A dona sânge înseamnă a oferi unei alte persoane șansa la viață. Fiecare donare poate ajuta până la trei pacienți, de la cei care au suferit accidente sau intervenții chirurgicale, până la cei cu anemie sau afecțiuni cronice. Fără donatori, multe vieți nu ar putea fi salvate, iar sângele nu are un înlocuitor artificial complet eficient. Dacă vrei să afli mai multe despre cum ajută donațiile de sânge, citește despre ce presupune transfuzia de sânge și rolul acesteia!

Pe lângă beneficiul uriaș pentru ceilalți, donarea de sânge aduce și avantaje pentru propria sănătate. Înainte de donare, donatorul beneficiază de un control medical și analize de sânge care pot evidenția probleme ascunse. Procesul ajută la reglarea nivelului de fier și a colesterolului, stimulează sistemul imunitar și întărește organismul, pregătindu-l pentru situații de pierdere a sângelui.

Pe lângă impactul direct asupra altor persoane, vei beneficia și tu de unele avantaje. Fiecare donator trece printr-o evaluare medicală gratuită, care cuprinde analize de sânge și verificarea stării de sănătate. Prin monitorizarea valorilor, poți descoperi din timp problemele care necesită investigații. De exemplu, unii donatori au aflat la control că sufereau de anemie și au cerut sfatul medicului la timp. Mai mult, donarea periodică ajută la menținerea unui nivel optim de fier în organism la anumite persoane și oferă sentimentul participării active în comunitate.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a dona sânge

Donarea de sânge este un proces simplu, la baza căruia stă un act voluntar, însă donatorul trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate pentru propria siguranță și pentru cea a pacientului:

să aibă vârsta între 18 și 65 de ani și o greutate minimă de 50 kg;

să aibă tensiunea arterială între 100 și 180 mmHg și un puls regulat între 60 și 100 de bătăi pe minut;

să fie într-o stare generală bună de sănătate;

să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele șase luni;

să nu fie sub tratament medicamentos pentru afecțiuni grave (cardiace, renale, psihice, hepatice sau endocrine).

În plus:

femeile nu pot dona în timpul sarcinii, alăptării sau al menstruației;

consumul de alcool sau alimente grase trebuie evitat cu cel puțin 48 de ore înainte;

dacă ai suferit de gripă, hepatită A sau E, ai fost supus unor proceduri stomatologice sau chirurgicale recente, sau ți-ai făcut tatuaje sau piercing, va trebui să aștepți o perioadă determinată înainte de a dona;

nivelul hemoglobinei, al colesterolului sau anumite tratamente medicamentoase pot impune restricții temporare.

Dacă ai neclarități sau întrebări privind eligibilitatea, adresează-te direct centrului de donare. Medicii vor stabili dacă poți dona, după verificări rapide și simple, și vei afla tot ce trebuie să știi despre donarea de sânge.

Cine nu poate dona sânge?

Nu pot dona sânge persoanele cu:

anumite afecțiuni cronice sau transmisibile/contagioase: hipertensiune arterială cronică în tratament, boli de piele, sechele pulmonare, operații de ulcer, hepatită virală cronică, HIV/SIDA, tulburări psihiatrice (schizofrenie, epilepsie), ciroză hepatică, sifilis, cancer, leucemii, diabet zaharat, tuberculoză;

alergii severe;

miopie de peste -6;

intervenții chirurgicale pe hipofiză, glande suprarenale, tiroidă, în afecțiuni neoplazice, malformații vasculare, cardiace, pancreatectomie, splenectomie.

De asemenea, nu pot dona sânge persoanele pensionate din motive medicale, indiferent de diagnostic.

Donarea de sânge este un gest de responsabilitate socială și personală, care contribuie în mod direct la salvarea de vieți, oferind în același timp donatorului o modalitate de a-și monitoriza și menține propria sănătate. Este însă important să cunoaștem criteriile de eligibilitate și să respectăm recomandările medicale, pentru ca acest act să fie sigur și eficient.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește vizita la medic. Programează-te într-una dintre clinicile rețelei MedLife pentru o evaluare corectă.

