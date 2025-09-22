Databricks, compania IT care are și doi români printre fondatori, lansează un accelerator pentru startup-urile de inteligență artificială

Super-compania Databricks, cu doi IT-iști de origine română printre fondatori, lansează un program de accelerare pentru startup-urile în stadii pre-seed și seed, care dezvoltă soluții cu inteligență artificială.

Programul AI Accelerator oferă startup-urilor ambițioase mentorat tehnic practic, îndrumare executivă, capital de investiții și acces la asistență pentru lansarea pe piață, conform unui comunicat.

Acceleratorul combină investițiile financiare directe cu mentorat și resurse personalizate și este susținut de ramura de investiții a companiei.

Databricks Ventures poate oferi finanțare și credite de utilizare a produsului companiei de până la 250.000 dolari.

Programul se lansează cu cinci participanți, anume Alpha Level, Datalinx AI, Deductive AI, Fleak și Ziggiz. Aceste startup-uri prezintă aplicații din lumea reală ale aplicațiilor și agenților AI, de la automatizarea întreprinderilor la securitate, observabilitate și utilizarea datelor consumatorilor.

Participanții în program pot beneficia de acces la rețeaua de investitori Databricks VC Network, care include nume ca Andreessen Horowitz, General Catalyst, Insight Partners, Cascade Ventures și alte firme de investiții.

Programul acceptă aplicații de la startup-uri în stadiu de pre-seed și seed care construiesc aplicații B2B cu utilizare intensivă a datelor pe platforma Databricks. Mai multe detalii despre accelerator se pot găsi AICI.

Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley. Compania dezvoltă tehnologii pentru baze de date, iar printre fondatorii săi se numără CEO-ul companiei, suedezul Ali Ghodsi, precum și doi informaticieni de origine română: Ion Stoica (președinte executiv al companiei) și Matei Zaharia (director de tehnologie - CTO).

Ion Stoica (foto-dreapta) este profesor la universtatea UC Berkeley. Acesta s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informtică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). În America, el a obținut numeroase premii și distincții în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii puternice în SUA: Anyscale și Conviva.

Matei Zaharia (foto-stânga) s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. El a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica. Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.