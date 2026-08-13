FOTO Proprietarul MegaMall și Promenada cumpără un mall în Spania. Tranzacție de peste 250 milioane EUR

Dezvoltatorul imobiliar NEPI Rockcastle, proprietarul mall-urilor bucureștene Promenada și Mega Mall și al altor centre comerciale din România, a achiziționat un mare mall din nordul Spaniei, într-o tranzacție estimată la peste 250 de milioane EUR.

NEPI Rockcastle anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a achiziționat MegaPark Barakaldo de la Le Retail Hiper Ondara S.L.U., pentru 252 de milioane de euro net (254 de milioane de euro, prețul de achiziție brut). Suma va fi plătită integral, în numerar, la finalizarea tranzacției.

„Tranzacția marchează intrarea NEPI Rockcastle pe piața din Spania și prima investiție a companiei în afara Europei Centrale și de Est (CEE), regiune în care rămâne cel mai mare proprietar, operator și dezvoltator de centre comerciale”, se arată în comunicat.

Cu o suprafață închiriabilă brută de aproximativ 81.000 mp, MegaPark Barakaldo deservește o zonă de aproximativ 1,1 milioane de locuitori din zona metropolitană Bilbao. Centrul găzduiește branduri internaționale și locale și a înregistrat un grad de ocupare ridicat, precum și o creștere constantă a traficului și a vânzărilor chiriașilor, de la deschiderea sa, în perioada 2004 - 2006.

„MegaPark Barakaldo ne oferă o poziție solidă într-una dintre cele mai dinamice regiuni ale Spaniei, o destinație prioritară pentru zona pe care o deservește, cu un număr de vizitatori și vânzări aflate pe un trend ascendent. Este primul nostru pas în afara Europei Centrale și de Est, însă avem deja o experiență substanțială în intrarea pe piețe noi: echipa noastră deține și administrează proprietăți comerciale în opt țări europene, iar principiile care au stat la baza acestui succes - înțelegerea chiriașilor, cunoașterea preferințelor cumpărătorilor și aplicarea consecventă a acestei discipline - ne însoțesc și aici. Suntem mândri că aducem în Bilbao experiența noastră în construirea și dezvoltarea unor proprietăți de retail de top și că vom continua să îmbunătățim accesul comunității basce la o ofertă comercială de calitate", a declarat Marek Noetzel, Chief Executive Officer, NEPI Rockcastle.

„MegaPark Barakaldo combină dimensiunea, mixul de chiriași și calitatea zonei deservite, elemente care susțin crearea de valoare pe termen lung, iar această tranzacție ne oferă mai multe direcții prin care putem dezvolta în continuare acest centru comercial. Așteptăm cu interes să aplicăm și aici know-how-ul nostru în administrarea proprietăților și în dezvoltare și avem încredere că acesta este un prim pas bine gândit, care va genera randamente solide și durabile pentru acționarii noștri", a adăugat Anca Nacu, Chief Investment Officer, NEPI Rockcastle.

Țara Bascilor este una dintre cele mai prospere regiuni ale Spaniei și găzduiește aproape un milion de locuitori, în zona metropolitană Bilbao.

Potrivit CBRE, sectorul de retail din Spania continuă să beneficieze de o cerere puternică din partea chiriașilor (grad de ocupare de 94,3%) și de o ofertă concurentă limitată, în special în nordul țării.

NEPI Rockcastle a împrumutat 250 milioane EUR de la BERD, să investească în proiecte din România și alte țări

Recent, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat că acordă un împrumut de 250 milioane EUR dezvoltatorului NEPI Rockcastle, pentru finanțarea unor investiții în România, Bulgaria, Polonia și Ungaria.

Dezvoltatorul imobiliar a contractat creditul pe o perioadă de 8 ani, prin subsidiara sa, NE Property BV.

Cu acești bani, NEPI va construi noi proiecte și va moderniza și extindere centre comerciale „verzi”, în principal în România, Bulgaria, Polonia și Ungaria.

NEPI Rockcastle este considerat cel mai mare proprietar, operator și dezvoltator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, având un portofoliu în valoare de 8,2 miliarde de euro. Acesta cuprinde 61 de proprietăți imobiliare în 8 țări din Europa Centrală și de Sud-Est, extinzându-se acum și în Spania.

În România, NEPI are cel puțin 24 de centre comerciale, printre care mall-urile bucureștene Mega Mall și Promenada, Shopping City Timișoara, City Park Constanța, Promenada Sibiu, Brăila Mall.