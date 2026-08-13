Aplicația de cadastru e-Terra a trebuit oprită sub avalanșa solicitărilor din  piața imobiliară. Alte platforme ANCPI sunt închise (Guvern)

Guvernul a venit joi cu noi informații despre situația de la Cadastru, după atacul cibernetic din 14 iulie: repornită etapizat din 11 august, aplicația e-Terra a trebuit oprită din nou, temporar, sub avalanșa solicitărilor introduse de profesioniștii din piața imobiliară, iar alte platforme de la ANCPI, Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal, nici măcar nu au fost repornite după o lună de blocaj informatic, dar autoritățile dau asigurări că acestea „urmează să fie repuse în funcțiune în perioada următoare”.

Iată ce a comunicat Guvernul joi, 13 august 2026:

Resursele tehnice și umane au fost suplimentate pentru gestionarea volumului ridicat de solicitări înregistrate după repornirea e-Terra

„Pentru a răspunde volumului ridicat de solicitări primite din partea cetățenilor și partenerilor în aplicația e-Terra au fost asigurate resurse tehnice și umane suplimentare în toate oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) din România.

În data de 12 august 2026, la nivelul tuturor OCPI, au fost înregistrate 69.788 de cereri, față de 42.057 de cereri înregistrate în aceeași zi a anului 2025.

O creștere semnificativă s-a înregistrat în cazul extraselor de carte funciară pentru autentificare. Astfel, în 12 august 2026 au fost înregistrate 25.152 de astfel de cereri, față de 5.281 de cereri în aceeași zi a anului 2025.

În ceea ce privește extrasele de carte funciară pentru informare, în 12 august 2026 au fost înregistrate 17.876 de cereri, cu 303 mai multe decât în aceeași zi a anului trecut, când au fost înregistrate 17.573 de solicitări, dintre care 6.746 online și 10.827 la ghișee.

Volumul ridicat de accesări și numărul mare de solicitări au determinat, în zilele de 12 și 13 august, opriri temporare ale aplicației și timpi mai mari de așteptare în anumite intervale. Specialiștii ANCPI au intervenit prompt pentru remedierea situațiilor apărute și pentru asigurarea continuității activității.

Totodată, problema referitoare la nefuncționalitatea exportului de geometrii a fost remediată.

Măsuri pentru sprijinirea utilizatorilor

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și partenerilor și pentru a permite gestionarea volumului ridicat de solicitări, ANCPI a decis, pentru 12 și 13 august, prelungirea programului de depunere a cererilor, atât la ghișee, cât și prin aplicația e-Terra, de la 8:30 până la 16:00.

De asemenea, ANCPI pune la dispoziția utilizatorilor linii telefonice dedicate de Call Center, pentru informații și îndrumare privind accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și pentru situațiile întâmpinate în procesul de reluare a activității:

☎️ 0749012525 ☎️ 0749016331 ☎️ 0735 950 582

ANCPI recomandă utilizatorilor să apeleze aceste numere pentru informații și suport, evitând, pe cât posibil, deplasările suplimentare la sediile OCPI atunci când situația poate fi clarificată telefonic.

Situația celorlalte sisteme informatice ANCPI

Măsurile de reluare a funcționării vizează exclusiv sistemul integrat e-Terra.

Celelalte platforme online gestionate de ANCPI, respectiv Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal, urmează să fie repuse în funcțiune în perioada următoare. Reluarea funcționării acestora va fi comunicată în prealabil partenerilor și publicului.

În ceea ce privește Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), acesta este în prezent indisponibil. În consecință, nu poate fi realizată consultarea necesară pentru eliberarea certificatelor de sarcini aferente codului 2.7.4 din Anexa la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordonate.

ANCPI acordă prioritate demersurilor necesare pentru restaurarea accesului la RTI. Până la repunerea în funcțiune a registrului, serviciul aferent codului 2.7.4 rămâne indisponibil, iar cererile înregistrate pe codul 2.1.1, pentru soluționarea cărora este necesară verificarea RTI, vor rămâne în starea „în lucru”, urmând să fie soluționate după restabilirea accesului la registru.

Mulțumim cetățenilor, notarilor, persoanelor autorizate și tuturor celorlalți parteneri pentru înțelegerea manifestată în această perioadă și depunem toate eforturile pentru normalizarea activității și soluționarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor”.