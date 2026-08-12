Fondul de investiții american Accel, care a ajutat UiPath să devină primul „unicorn” din România, strânge 3,5 miliarde dolari pentru startup-uri AI

Firma americană de investiții Accel, care a făcut din UiPath primul „unicorn” al României acum 8 ani, a anunțat că a mai atras 3,5 miliarde dolari pentru a finanța startup-uri de inteligență artificială la nivel global.

„Chiar și în mijlocul schimbărilor rapide, fundamentele rămân aceleași. Fondatorii aflați la început de drum au nevoie de investitori care să se miște în ritmul lor, să acționeze cu convingere bazată pe o înțelegere profundă, să se concentreze pe detalii în primele zile și să-i ajute să rămână fideli ambiției lor mai mari. La Accel, a fi acolo de la început înseamnă să câștigi încrederea devreme, să rămâi aproape și să lucrezi alături de echipe pe termen lung”, a anunțat Accel într-un comunicat.

Potrivit Bloomberg, firma de investiții va împărți banii astfel:

un fond global de extindere de 1,35 miliarde dolari va fi rezervat pentru runde mai mari în faza incipientă și investiții rapide „follow-up”;

va fi rezervat pentru runde mai mari în faza incipientă și investiții rapide „follow-up”; 800 milioane dolari vor viza investițiile din SUA , în principal în Silicon Valley;

, în principal în Silicon Valley; 800 milioane dolari vor fi desfășurate în Europa și Israel;

și Israel; 550 milioane dolari în fonduri noi vor fi investite în India.

De menționat că în biroul Accel pentru Europa, situat la Londra, activează și românul Andrei Brașoveanu, care este partener în cadrul firmei de investiții.

În cei 40 de ani de activitate, Accel a acordat investiții timpurii unor startup-uri care au devenit între timp giganți IT mondiali, ca Facebook, Dropbox sau Spotify.

În anul 2018, fondurile Accel Growth Fund, Kleiner Perkins Caufield & Byers și Capital G (fondul de investiții al Google) au acordat UiPath investiția de serie B în valoare de 153 milioane dolari, în urma căreia compania româno-americană a fost evaluată la 1,1 miliarde dolari, devenind atunci primul „unicorn” născut în România.

Noii bani vin la 4 luni de la strângerea de 5 miliarde dolari, prin care Accel vrea să finanțeze companii de AI aflate în stadiu avansat de dezvoltare, cu focus pe software, hardware, roboți, tehnologii pentru sectorul apărării și infrastructuri de centre de date.