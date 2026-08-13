Românii și panourile lor solare: Câți prosumatori beneficiază de racordare la reţelele electrice din România

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) informează că la sfârşitul lunii iunie 2026, în România erau înregistraţi aproape 360.000 de prosumatori care beneficiau de racordare la reţelele electrice, majoritatea fiind persoane fizice, relatează News.ro.

Potrivit sursei citate, România continuă să accelereze dezvoltarea prosumatorilor, care aleg tot mai mult să stocheze energia produsă. „Creşterea constantă a numărului de prosumatori, alături de extinderea rapidă a capacităţilor de stocare, arată interesul tot mai mare pentru producerea proprie de energie, autoconsum şi utilizarea eficientă a energiei şi contribuie la dezvoltarea unui sistem energetic mai flexibil, eficient şi sustenabil”, menţionează sursa citată.

„România continuă să accelereze dezvoltarea prosumatorilor! Potrivit datelor centralizate de ANRE, la 30 iunie 2026, în România erau înregistraţi 359.378 de prosumatori racordaţi la reţelele electrice, din care 324.535 sunt persoane fizice şi 34.843 persoane juridice", precizează ANRE.

Potrivit sursei citate, puterea electrică instalată, de 4.019 MW, este distribuită astfel: 2.067,47 MW - persoane fizice şi 1.951,69 MW - persoane juridice

„Şi mai important: tot mai mulţi prosumatori aleg să stocheze energia produsă", subliniază reprezentanţii ANRE.

Sursa citată precizează că la finalul lunii iunie a acestui an, 127.084 de prosumatori aveau instalate baterii de stocare, dintre care 123.231 persoane fizice şi 3.853 persoane juridice.

„Creşterea constantă a numărului de prosumatori, alături de extinderea rapidă a capacităţilor de stocare, arată interesul tot mai mare pentru producerea proprie de energie, autoconsum şi utilizarea eficientă a energiei şi contribuie la dezvoltarea unui sistem energetic mai flexibil, eficient şi sustenabil", mai arată sursa citată.

Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu afirma, la sfârşitul lunii iulie, că prosumatorii nu mai sunt "o categorie marginală", ci sunt una dintre cele mai mari capacităţi de producţie ale României.

„Sute de mii de români produc energie pe propriile acoperişuri şi o livrează în reţea, fiind un suport real având în vedere că seceta forţează impunerea unor măsuri de urgenţă pentru sistemul energetic, iar producţia de la Cernavodă este afectată de nivelul extrem de scăzut al Dunării", afirma Virgil Popescu, adăugând că această creştere exponenţială a numărului prosumatorilor "nu e noroc şi nu e întâmplare", ci este "rezultatul cadrului construit în 2021 şi 2022": compensarea cantitativă pentru micii prosumatori, dreptul de a vinde surplusul până la 400 kW pe loc de consum, scutirea de certificate verzi pentru consumul propriu".

„Când nuclearul şi hidro suferă din cauza secetei, panourile instalate de familii şi firme ajută la susţinerea sistemului. Dar ziua de azi trebuie citită în ansamblul ei, nu doar la prânz. La ora 21:00 soarele nu mai produce nimic. (...) Prosumatorii nu mai sunt o categorie marginală. Sunt una dintre cele mai mari capacităţi de producţie ale României. Dar niciun acoperiş nu produce la miezul nopţii. De aceea avem nevoie şi de continuarea investiţiilor în nuclear şi capacităţi de stocare", mai spunea Virgil Popescu, menţionând că aproximativ 115.000 dintre prosumatori au şi baterii.