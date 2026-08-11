Noi reguli pentru ambalaje intră în vigoare în UE de miercuri, 12 august 2026

De miercuri, 12 august, intră în aplicare noi norme privind ambalajele în întreaga Uniune Europeană, anunță Reprezentanța în România a Comisiei Europene.

Astfel, se vor aplica noi norme în temeiul Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, una dintre ele fiind implementarea unor limite stricte privind prezența substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS-uri, cunoscute sub denumirea de „substanțe chimice eterne”) în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare.

Definițiile, de exemplu cele pentru fabricanții și producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorilor pentru ambalaje, vor fi armonizate în întreaga UE. Anumite marcaje și informații vor fi necesare și pentru ambalaje, asigurând faptul că producătorii sau importatorii de ambalaje pot fi identificați și contactați, după caz, conform unui comunicat al reprezentanței în România a Comisiei Europene.

Alte reguli privind ambalajele și deșeurile de ambalaje vor fi introduse treptat. Cele mai multe vor intra în vigoare din 2030 și vizează, printre altele, reciclarea ambalajelor, reutilizarea acestora și ambalajele foarte mici din plastic de unică folosință folosite în hoteluri și restaurante.

„Noul Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje este o investiție în viitorul Europei: el va ajuta la reducerea deșeurilor, la sporirea gradului de reciclare, la creșterea siguranței pentru consumatori a ambalajelor care intră în contact cu produsele alimentare (prin limitarea substanțelor nocive precum PFAS-urile) și la reducerea dependenței noastre de materialele virgine. Aceștia sunt pași esențiali către o economie cu adevărat circulară. În același timp, regulamentul va înlocui normele naționale fragmentate care sunt dificil de navigat pentru operatorii economici de pe piața internă. Însă noile norme presupun, de asemenea, costuri de ajustare și am colaborat intens cu operatorii de pe piață pentru a pune în aplicare noile norme într-un mod pragmatic și nebirocratic”, a spus comisara pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.

Comisia Europeană va colabora în continuare cu statele membre și cu reprezentanții industriei pentru ca noile reguli privind ambalajele să fie aplicate cât mai simplu.

Pentru a ajuta firmele și autoritățile să înțeleagă și să aplice noile norme, Comisia a publicat un ghid și o listă actualizată de întrebări frecvente.

În medie, fiecare european aruncă zilnic aproximativ jumătate de kilogram de ambalaje, de la pahare de cafea și capsule pentru băuturi până la folii de plastic și ambalaje pentru comenzile online, conform comunicatului.

„Regulamentul va ajuta la abordarea în continuare a provocărilor de mediu cauzate de ambalaje și va reduce dependența Europei de combustibilii fosili importați din care sunt fabricate aproape în întregime ambalajele din plastic. El va contribui la consolidarea pieței unice a ambalajelor și va facilita activitățile comerciale transfrontaliere prin intermediul unor norme comune”, se mai arată în comunicat.