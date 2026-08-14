MApN: România și Ucraina discută dezvoltarea unor noi tipuri de drone. Buget de 200 milioane EUR

România și Ucraina discută despre cercetarea, dezvoltarea și producția de drone, inclusiv despre dezvoltarea unor noi tipuri de sisteme, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-un răspuns pentru StartupCafe.ro.

Cooperarea ar urma să folosească experiența operațională acumulată de partea ucraineană și să includă transfer de tehnologie. Bugetul proiectului este de 200 milioane EUR, prin instrumentul european SAFE.

MApN precizează că în prezent au loc discuții „pe mai multe direcții” cu reprezentanți guvernamentali din Ucraina, în cadrul Parteneriatului Industrial de Apărare UE-Ucraina.

Ministerul spune că interesul României este creșterea eficienței și performanțelor procesului tehnologic de producție, folosind experiența operațională acumulată de partenerii din Ucraina.

În acest context, partea română urmărește „atât transferul de tehnologie, cât și dezvoltarea unor noi tipuri de sisteme”.

Proiect de 200 milioane EUR prin SAFE

Bugetul prevăzut pentru proiect este de 200 milioane EUR.

„Bugetul implicat pentru acest proiect se ridică la suma de 200 milioane de euro”, a transmis MApN pentru StartupCafe.ro.

Data lansării primelor proiecte va fi stabilită de Cancelaria Prim-Ministrului după încheierea negocierilor, potrivit Ministerului.

MApN prezintă proiectul SAFE sub denumirea „Sistem de drone produs în colaborare și pentru Ucraina”. Proiectul urmărește dezvoltarea în România, împreună cu Ucraina, a unei capacități regionale de producție de drone militare, prin transfer de tehnologie, instruire și cooperare industrială.

15 companii ucrainene și-au prezentat capabilitățile

Cooperarea în domeniul dronelor a fost discutată și la 31 martie 2026, când ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit la București cu Sergiy Boyev, ministrul adjunct ucrainean al Apărării pentru integrare europeană.

Cele două părți au discutat atunci posibilitatea dezvoltării și producerii de aeronave fără pilot în colaborare directă, precum și variante de transfer tehnologic.

Tot atunci, MApN anunța că 15 companii ucrainene își prezentaseră portofoliile și capacitățile tehnice, iar discuțiile dintre specialiști și firme din România și Ucraina urmau să continue.

România cumpără separat și alte sisteme de drone

În paralel, România derulează prin SAFE și alte achiziții de drone și sisteme antidronă.

MApN a contractat de la compania germană Quantum Systems 34 de sisteme Mini UAS Class I Vector și 15 kituri Scorpion, într-un contract de 30,7 milioane EUR, fără TVA. Sistemele urmează să fie livrate în 2027.

Ministerul a precizat că aceste sisteme sunt complementare proiectului de coproducție dezvoltat în România.

Separat, MApN a contractat și sisteme antidronă de la Rheinmetall Italia, inclusiv SKYNEX, SKYRANGER 35 și Millennium.