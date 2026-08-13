Revolut își face acum și rețea de lounge-uri în aeroporturi

Banca digitală Revolut, care are 4,5 milioane de clienți în România, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că își lansează acum și rețea de lounge-uri în aeroporturi.

Revolut Lounge își propune să devină „una dintre cele mai mari rețele de lounge-uri premium la nivel global”. Strategia generală a companiei fintech este de a lansa în următorii ani o rețea de lounge-uri premium în unele dintre piețele prioritare ale Revolut.

Deocamdată, Revolut începe în Danemarca.

Fintech-ul britanic a semnat un contract inaugural de parteneriat cu Aeroportul Copenhaga (CPH), care stabilește un plan de design premium, pe care Revolut Ltd îl va extinde la scară largă în aeroporturi internaționale cheie începând cu 2027.

Revolut Lounge CPH va deveni cel mai nou lounge din Aeroportul Copenhaga și „cel mai mare lounge pentru pasageri din spațiul Schengen”, conform companiei financiare.

Pivotarea Revolut către piața lounge-urilor este mai firească decât poate părea la prima vedere pentru o companie financiară. Când Revolut a pornit la drum, în anul 2015, lumea a utilizat aplicația și pentru cursul de schimb valutar convenabil atunci când utilizatorii merg în străinătate. Prin urmare, brandul Revolut are tot interesul să fie prezent activ pe aeroporturi.

„Această investiție reflectă misiunea în continuă expansiune a Revolut de a nu se limita la produse financiare și de a oferi experiențe premium bazate pe nevoile comunității globale de clienți. Inițiativa Revolut Lounge care urmează să fie lansată reprezintă o extensie fizică, de lux, a beneficiilor premium de călătorie oferite de Revolut”, spune compania.

Hadi Nasrallah, director al departamentului Product GP & New Bets la Revolut, a declarat: „Peste 75 de milioane de clienți se bazează pe Revolut pentru a-și îmbunătăți fiecare aspect al obiectivelor financiare, iar călătoriile sunt un aspect esențial. Cu rețeaua Revolut Lounge, ne extindem strategia pentru o prezență fizică, aducând brandul și misiunea de design mai aproape de clienții noștri. Scopul este să stabilim un nou standard pentru serviciile de ospitalitate în aeroporturile din Europa și să oferim mai multe beneficii clienților Revolut atunci când călătoresc. Copenhaga, renumită la nivel internațional pentru excelența în design și situată în țările nordice, o regiune cheie de dezvoltare pentru Revolut, este un reper ideal pentru această lansare.”

În urma noutăților despre planurile companiei pentru deschiderea primului Revolut Store în Barcelona, Revolut Lounge reprezintă un pas important în lansarea ecosistemului digital al Revolut în medii fizice.

„Revolut Store va aduce brandul mai aproape de clienți într-un context comercial. Revolut Lounge va pune în practică aceeași strategie pentru călătorii, deoarece clienții tind să profite mai mult de serviciile Revolut în timp ce călătoresc”, mai explică firma.

Revolut Lounge din Copenhaga va fi lansat în colaborare cu Plaza Premium Group (PPG), partenerul operațional și de investiție al Revolut Ltd pentru lansarea din Copenhaga. PPG administrează cea mai mare rețea de lounge-uri în aeroporturi din lume, iar brandul său Plaza Premium Lounge a fost numit World’s Best Independent Airport Lounge de către Skytrax în fiecare an, între 2016 și 2025.

Bora Isbulan, director executiv adjunct la Plaza Premium Group, a declarat: „În calitate de administrator al celei mai mari rețele de lounge-uri în aeroporturi din lume, ne angajăm să stabilim un nou etalon pentru ospitalitatea premium în călătorii și suntem încântați să colaborăm cu Revolut în acest sens. Acest parteneriat este un pas important în misiunea noastră de a oferi servicii de ospitalitate excepționale, mai accesibile, în lounge-urile din aeroporturi internaționale importante. Așteptăm cu nerăbdare să sprijinim Revolut cu scopul de a îmbunătăți experiența la aeroport pentru clienții săi.”

Aeroportul Copenhaga a fost selectat strategic datorită reputației sale internaționale ca hub al designului scandinav de clasă mondială, al inovației structurale și al conectivității globale de mare volum. Decizia de a alege Danemarca evidențiază și ritmul accelerat cu care Revolut își desfășoară activitatea în regiunea nordică, aceasta fiind o oportunitate imensă de dezvoltare pentru companie.

Peter Krogsgaard, director comercial la Aeroportul Copenhaga, a declarat: „Suntem încântați să urăm bun-venit primului lounge marca Revolut din Aeroportul Copenhaga. Avem aceeași misiune de a pune pasagerii pe primul loc și de a îmbunătăți constant experiența din aeroport. Noul Revolut Lounge reprezintă încă o ofertă de înaltă calitate pentru călătorii noștri și ne susține angajamentul de a satisface nevoile pasagerilor prin confort, comoditate și servicii excepționale.

Implementarea operațională a locației Revolut la Aeroportul Copenhaga (CPH) este planificată pentru 2027.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko. Revolut spune că are, în prezent, peste 75 de milioane de clienți din toată lumea, dintre care mai mult de 4,5 milioane sunt în România.