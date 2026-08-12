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Dragoș Anastasiu mai vinde o afacere: Firmă IT, preluată de polonezii care dețin Paralela 45

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Grupul Rainbow Tours, din Polonia, cumpărătorul agenției de turism Paralela 45, cumpără majoritar o firmă de soluții IT pentru agențiile de turism, deținută anterior de una din companiile antreprenorului Dragoș Anastasiu, potrivit Profit.ro.

Grupul polonez deține acum 88% din acțiunile Touring IT Logistic SRL, pachet majoritar preluat de la Touring Europabus Romania, deținută de omul de afaceri Dragoș Anastasiu.

Restul de 12% i-a rămas directorului general al companiei (CEO-ul) Marian Grama, conform datelor de pe ListaFirme.ro.

Compania a făcut afaceri de peste 1,56 milioane lei în anul 2025, cu un profit de 356.970 lei și avea un număr mediu de 5 angajați.

Dragoș Anastasiu are un istoric de firme vândute de-a lungul timpului, cea mai cunoscută fiind tranzacția prin care grupul de turism Eurolines a fost preluat de germanii de la Dertour din anul 2019.

În 2022, el a mai vândut o companie IT către o firmă germană, Dream Team Software, așa cum s-a mai scris pe site. Anastasiu a fost și vicepremier în guvernul Ilie Bolojan, între 23 iunie și 27 iulie 2025, dându-și demisia după scandalul mitei pe care ar fi dat-o reprezentanților ANAF timp de opt ani, scria la acea vreme Europa Liberă.

Grupul Rainbow Tours a cumpărat majoritar, în mai 2025, agenția românească de turism Paralela 45, preluând o participație de 70% pentru aproximativ 8,2 milioane EUR, de la antreprenorul Alin Burcea.

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