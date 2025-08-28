Cum pot startup-urile și IMM-urile să câștige licitații și parteneriate prin certificări ISO

Mulți antreprenori din startup-uri și IMM-uri spun că se simt mereu într-o cursă contra timp: licitații care se închid rapid, parteneriate cu corporații care cer tot mai multe documente și reglementări care se schimbă constant. Claudiu Aiftimiei, CEO al Systema Certificări, a văzut direct cum aceste provocări pot decide soarta unei companii.

„Văd frecvent companii foarte bune, inovatoare, care pierd oportunități nu din lipsă de competențe, ci pentru că nu au documentele cheie cerute de parteneri sau autorități. În licitații publice sau negocieri cu corporații mari, certificările ISO pot face diferența între un da și un nu”, explică Claudiu.

Pentru multe startup-uri și IMM-uri, câștigarea unui proiect sau parteneriat cu o companie mare poate părea un obiectiv greu de atins. Însă, odată cu implementarea unor sisteme de management – fie că este vorba de calitate, mediu, securitatea informațiilor sau siguranța alimentelor – se asigură viitorii parteneri că firma respectă legislația și poate livra constant produse sau servicii de calitate.

Provocările actuale pentru startup-uri și IMM-uri

Licitații publice

Orice licitație publică are criterii stricte de eligibilitate. Fără dovezi concrete de calitate, protecția datelor sau mediu, oferta poate fi respinsă automat. Uneori, diferența dintre câștigător și descalificat nu este prețul, ci documentația și conformitatea cu standardele.

Colaborări internaționale sau cu companii mari

Pentru a lucra cu firme din alte țări sau cu companii mari, partenerii solicită dovezi clare că procesele respectă standarde globale. Fără certificări ISO, șansele de a fi luat în calcul scad considerabil.

Riscuri legale și financiare

Firmele mici și mijlocii nu sunt scutite de controale și sancțiuni. Lipsa procedurilor corecte poate aduce amenzi semnificative sau chiar pierderea contractelor. În unele cazuri, pagubele financiare depășesc costurile implementării certificărilor ISO.

Exemplu: licitațiile pentru plajele din România

Un exemplu concret vine din sectorul turistic. Recent, Apele Române au organizat licitații pentru 40 de sectoare de plajă pe litoralul românesc (2025-2034), din care doar 22 au fost adjudecate în prima rundă.

"Am fost contactați de o companie din turism care își dorea să participe la aceste licitații", povestește Claudiu Aiftimiei." Deși ISO 14001 nu era obligatoriu prin caietul de sarcini, firma și-a dat seama că fără această certificare nu putea să demonstreze autorităților că poate gestiona responsabil un sector de plajă."

Conform ANAP, fără certificarea ISO 14001, autoritățile nu pot avea garanția că un operator aplică efectiv un sistem de management de mediu. Pentru administrarea plajelor, aceasta înseamnă gestionarea deșeurilor, reducerea emisiilor, controlul zgomotului și protejarea ecosistemelor costiere.

“Firma a înțeles că ISO 14001 le va da un avantaj real în fața competitorilor și va demonstra că pot oferi o experiență de calitate turiștilor, respectând în același timp mediul înconjurător", explică CEO-ul Systema.

Interviu cu Claudiu Aiftimiei – CEO Systema Certificări

De ce investesc companiile în certificările ISO?

Claudiu Aiftimiei: „După auditurile realizate, am observat că peste 75% dintre clienți urmăresc obiective clare atunci când implementează un sistem de management, precum îmbunătățirea performanței interne, participarea la licitații publice și private, respectarea cerințelor partenerilor de afaceri, accesarea fondurilor europene și creșterea reputației și credibilității."

Cum ajută ISO în reducerea riscurilor?

Claudiu Aiftimiei: „Am văzut firme care pierd contracte și plătesc amenzi uriașe din cauza lipsei procedurilor interne. Cu standardele ISO, creezi un cadru clar: cine ce face, cum se verifică, cum se raportează. Asta înseamnă mai puține surprize, mai mult control și protecție reală împotriva sancțiunilor."

Prin ce se diferențiază o firmă serioasă de certificare pe piața românească?

Claudiu Aiftimiei: „O firmă serioasă de certificare se diferențiază prin modul riguros în care realizează auditurile și prin certificarea efectivă a proceselor companiei, nu doar prin emiterea formală a documentelor. În plus, certificatele emise sunt recunoscute internațional, susținute de acreditări solide, ceea ce le conferă valoare reală și credibilitate atât pe piața locală, cât și în relațiile cu parteneri din întreaga lume. Pe piața românească se întâlnesc adesea abordări superficiale, care tratează certificarea ca pe o formalitate, dar o firmă serioasă garantează că procesul și rezultatul sunt respectate și apreciate pe termen lung."

Cât costă lipsa conformității?

Lipsa implementării unui sistem de management bine structurat poate crește semnificativ riscurile financiare și legale ale unei firme.

În 2024, autoritățile române au aplicat numeroase sancțiuni companiilor care nu respectă normele legale. Garda Națională de Mediu a emis peste 500 de amenzi în valoare totală de 2.768.000 lei, iar unele firme au primit sancțiuni individuale de până la 500.000 lei pentru nerespectarea legislației privind emisiile sau gestionarea deșeurilor.

În paralel, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a aplicat anul trecut 83 de amenzi, totalizând 1.855.807 lei, pentru încălcări ale GDPR.

Pentru un startup sau IMM, un incident de acest gen poate însemna nu doar o amendă, ci și pierderea încrederii partenerilor.

Costuri versus beneficii

Implementarea unei sistem de management și certificarea lui poate costa între câteva sute și câteva mii de euro, în funcție de complexitatea companiei și standardul ales. Pentru un startup aceasta reprezintă o investiție majoră.

Întrebarea pe care și-o pun mulți antreprenori este dacă acești bani nu ar fi mai bine investiți în marketing, dezvoltare de produs sau angajarea de personal. Pe de altă parte, pierderile din contracte necâștigate pot fi mult mai mari. O singură licitație câștigată poate compensa costurile certificării pe mai mulți ani.

Concluzie

Certificarea sistemelor de management poate face diferența dintre succes și eșec în licitații, parteneriate sau chiar în fața unor controale inopinate. Dacă vrei să afli care este certificarea potrivită pentru afacerea ta, poți solicita mai multe detalii direct de la specialiștii Systema Certificări.

Articol susținut de Systema Certificări