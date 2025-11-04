Cum obții o reducere de 50% la unele restaurante

Pentru discount, clienții trebuie să achite nota prin aplicație

Bucureștenii pot beneficia de astăzi de reduceri de până la 50% din nota de plată la restaurant dacă achită prin aplicația Bolt Food.

Compania care livrează mâncare a anunțat că noul serviciu DineOut din aplicație poate fi folosit în peste 100 de restaurante partenere, printre care Lente, St.Patrick, El Pato sau Maison des Crêpes.

Clienții se vor bucura de beneficii speciale, de la reduceri la notele de plată, la meniuri fixe, meniuri de prânz sau experiențe culinare, anunță Bolt Food, printr-un comunicat de presă trimis Startup Cafe .

De asemenea, aceștia au acces la profiluri detaliate ale restaurantelor, incluzând meniul, fotografii, programul și conturile rețelelor sociale.

Platforma ajută restaurantele să atragă clienți noi și în afara orelor de vârf. De asemenea, le oferă date valoroase despre preferințele clienților și o vizibilitate mai mare, prin profiluri detaliate care le prezintă mediul și identitatea de brand.

Restaurantele care de se alătură DineOut vor avea 0% comision în prima lună după lansare.

„Soluția DineOut îi ajută pe clienții noștri să se bucure de mese la prețuri accesibile și care, în același timp, susține restaurantele partenere în atragerea de clienți atunci când au cea mai mare nevoie”, a precizat Mihai Ilincuța, Business Developer Manager, DineOut, Bolt Food România.

Bolt Food s-a lansat în România în 2020 și oferă livrare de mâncare gata preparată și de alimente în 45 de orașe.









