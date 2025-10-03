Crypto: O firmă românească de infrastructură de trading cu AI, care a atras finantare de 4 milioane dolari, intră în programul Chainlink Build din Solana

LYS Labs, o firmă românească de infrastructură de trading automatizat de inteligență artificială, care a atras investiții de 4 milioane de dolari, anunță, vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, două mișcări în business-ul de tehnologie blockchain: a făcut un parteneriat cu platforma românească de tranzacționare crypto Tokero și a intrat în programul Chainlink Build din Solana.

Lansată în anul 2023, de Andra Nicolau și Marian Oancea, LYS Labs dezvoltă infrastructura de machine-ready intelligence și execuție pentru Internet Capital Markets pe blockchain-ul Solana.

Compania românilor transformă datele brute în inteligență contextualizată și acționabilă, optimizată pentru agenți AI, traderi quant și instituții financiare. Firma își propune să devină „sistemul tehnologic de operare implicit al piețelor de capital digitale”.

În 2024, LYS Labs s-a dezvoltat în sistemul blockchain Solana. Firma mai spune că, în august 2025, a atras finanțări de 4 milioane de dolari în runde de investiții angel și seed, fiind susținută de „nume importante din industria internațională crypto și AI”, printre care Michael Heinrich (0G Labs), Piers Kicks (Delphi), Bruce Pon (Ocean Protocol), Scott Moore (Gitcoin), precum și de companii precum Alchemy Ventures, Frachtis și Auros Global.

Acum, LYS se alătură programului Chainlink Build din Solana, o inițiativă care accelerează proiectele Web3 dezvoltate pe blockchain-ul Solana, folosind infrastructura sigură de tip oracle (un sistem care aduce date logistice și economice din lumea reală pe blockchain în mod sigur și verificat), necesară aplicațiilor descentralizate și modelelor de interpretare ale inteligenței artificiale.

De asemenea, prin parteneriatul cu exchange-ul românesc Tokero, LYS Labs va permite investitorilor români din piața crypto să acceseze tokenul LYS Labs. Tokenul este baza care conectează produsele companiei într-un mecanism unitar. Firma susține că acest token permite accesul și utilizarea serviciilor LYS, susține rularea agenților AI și asigură plățile și recompensele pentru participanți”.

„Am pornit această călătorie în 2014, alături de echipa Ethereum, când am văzut pentru prima dată cum blockchain-ul poate schimba lumea. Cu LYS Labs duc acea misiune mai departe: construim infrastructura unde datele blockchain devin inteligibile pentru agenți AI și piețe digitale. Pentru mine, LYS și parteneriatele de acum sunt continuarea firească a unei viziuni pe care o urmăresc de peste un deceniu”, a declarat Marian Oancea, cofondator LYS Labs, citat în comunicatul companiei.

La rândul ei, Andra Nicolau, cofondator LYS Labs, a completat:

„Până în acest punct, am dezvoltat proiectul timp de doi ani și am lucrat la toate detaliile de funcționalitate. În această perioadă ne-am întărit convingerea că viitorul finanțelor se va întâmpla pe blockchain, dar mai ales pe Solana, și o mare parte din acest viitor va fi alimentat de inteligența artificială. Noi dorim să fim infrastructura esențială a acestui viitor și unde suntem acum este un mic pas în această direcție”.

Cine sunt fondatorii LYS Labs

Andra Nicolau este prezentată în comunicatul firmei LYS Labs ca având o experiență de peste 8 ani în industria crypto. Ea a fost Head of Growth la compania 1inch, unde a coordonat scalarea protocolului și a contribuit la atragerea a peste 300 de milioane de dolari.

Anterior, ea a fost Head of Sales la Origin Protocol unde s-a concentrat ca activitate pe investitori instituționali.

Pe parcursul carierei, a atras capital de la marile firme de pe Wall Street și a coordonat una dintre cele mai mari strângeri de fonduri dintr-un domeniu dominat în principal de jucători masculini, potrivit sursei citate.

Înainte de a activa în crypto, Andra Nicolau a petrecut șapte ani în San Francisco și a studiat economie la Berkeley.

În prezent este cofondatoarea LYS Labs, companie dedicată provocărilor complexe din zona AI și Web3 data, pentru piața de capital. Ea își desfășoară activitatea profesională atât în România, cât și în SUA.

Celălalt fondator al LYS Labs, Marian Oancea, este prezentat drept „arhitect de sisteme blockchain”. Se mai spune despre el că „activează în Web3 din 2014 și este cunoscut pentru contribuțiile sale pionierat în tehnologia Web3 de-a lungul ultimului deceniu”.

Marian Oancea a făcut parte din echipa inițială a Ethereum Foundation, unde a construit prima platformă de crowdsale descentralizată din lume (ETH crowdsale), conform comunicatului LYS. Acest proiect a finanțat dezvoltarea platformei Ethereum și a stabilit „un precedent pentru metodele viitoare de strângere de fonduri bazate pe blockchain”, se menționează în biografia lui Oancea, din comunicatul citat.

De asemenea, el a dezvoltat Ethstats.dev, un sistem de monitorizare al rețelei Ethereum. Oancea a fondat și Alethio, „una dintre primele platforme avansate de analiză și vizualizare a datelor blockchain care a contribuit semnificativ la transparența și accesibilitatea acestor tipuri de date”.

„Marian a devenit pasionat de tehnologie în clasa a VI-a, a învățat singur programare, iar în clasa a XI-a a câștigat medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică. La doar 17 ani a lansat prima sa companie, axată pe dezvoltare web. În prezent lucrează la dezvoltarea de soluții care extind posibilitățile tehnologiei Web3” - se mai arată în comunicatul firmei LYS.