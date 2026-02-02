Crypto 2026: Bitcoin scade la minimele înregistrate în aprilie 2025, sub 78.000 dolari (analist eToro)

Bitcoin a scăzut la niveluri minime nemaiîntâlnite din aprilie anul trecut, pe fondul sentimentului de aversiune față de risc care continuă să afecteze piețele, spune un expert pentru platforma de tranzacționare eToro într-o analiză transmisă, luni, StartupCafe.ro.

Săptămâna trecută, ultima din ianuarie, au fost lichidate poziții lungi pe contracte futures perpetue pe bitcoin în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, accelerând scăderea prețului până la 74.500 de dolari.

La momentul redactării știrii, Bitcoin valorează în jur de 78.200 dolari, conform CoinMarketCap.

ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat ieșiri de 1,49 miliarde dolari săptămâna trecută, joi fiind înregistrate ieșiri de 817,8 milioane dolari, a patra zi cu cele mai mari ieșiri înregistrate de la lansarea ETF-urilor bitcoin de tip spot în urmă cu doi ani, spune Simon Peters, analist eToro.

Altcoin-urile au fost, de asemenea, puternic afectate, capitalizarea totală a pieței, excluzând bitcoin, scăzând cu 11% până la 1.020 miliarde dolari.

Redăm restul analizei:

Piețele digeră, de asemenea, numirea lui Kevin Warsh în funcția de nou președinte al Rezervei Federale, o alegere mai agresivă în comparație cu ceilalți candidați care se aflau pe lista scurtă a lui Trump. Warsh a criticat relaxarea cantitativă, considerând-o un instrument distorsionant care favorizează „Wall Street” în detrimentul „Main Street”.

Privind în perspectivă către această săptămână, vom avea cele mai recente cifre privind salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului, care ar putea provoca o volatilitate suplimentară pe piețe.

Potrivit unor surse, reprezentanți ai Casei Albe se întâlnesc astăzi cu lideri din sectorul cripto și din sectorul bancar pentru a ajunge la un acord privind acordarea permisiunii furnizorilor de servicii de active digitale să plătească dobânzi pentru deținerile de stablecoin și să avanseze cu proiectul de lege al Comisiei pentru Bănci a Senatului privind structura pieței criptoativelor. Mai multe informații despre CLARITY Act și progresele în reglementarea cripto în SUA găsiți mai jos.

CELE MAI IMPORTANTE EVOLUȚII

$HYPE, tokenul nativ al bursei descentralizate Hyperliquid, a înregistrat o creștere de 39% săptămâna trecută, datorită majorării semnificative a volumului tranzacțiilor cu mărfuri și mecanismului său deflaționist de răscumpărare, care răscumpără automat HYPE folosind comisioanele de tranzacționare primite, creând un puternic circuit de feedback între cerere și ofertă și determinând creșterea prețurilor HYPE.

Comisia pentru Agricultură a Senatului SUA promovează proiectul de lege privind structura pieței criptoactivelor

Săptămâna trecută, Statele Unite au făcut un pas înainte în direcția adoptării unui cadru de reglementare pentru activele digitale, Comisia pentru Agricultură a Senatului promovând versiunea sa a proiectului de lege privind structura pieței criptoactivelor, cu un vot strâns, de 12 la 11.

Adoptarea proiectului de lege de către această comisie aduce acum criptoactivele clasificate ca mărfuri digitale (cum ar fi bitcoin) în sfera de competență a Comisiei pentru Piete Futures de mărfuri fungibile.

Personalități importante din industria criptoactivelor, precum și Casa Albă, au lăudat Comisia pentru Agricultură a Senatului pentru promovarea proiectului de lege.

Proiectul de lege al Comisiei pentru Agricultură a Senatului trebuie acum să fie combinat cu versiunea Comisiei pentru Bnci a Senatului, însă acest proces a fost blocat din cauza dezacordurilor privind permisiunea acordată furnizorilor de servicii de active digitale de a plăti dobânzi pentru deținerile de monede stabile, iar personalitățile cheie din industria cripto și-au retras sprijinul pentru acest proiect de lege în versiunea sa actuală.

Oficiali ai Casei Albe se întâlnesc astăzi cu reprezentanții din industria criptoactivelor și din sectorul bancar pentru a găsi un compromis și a avansa cu proiectul de lege.