Cristi Movilă, OptiComm AI: 7 lecții pe care fiecare retailer ar trebui să le audă

Antreprenorul Cristi Movilă, fondatorul OptiComm, unul dintre cele mai promițătoare startup-uri românești din zona inteligenței artificiale (AI), a participat recent la cea mai cunoscută conferință de retail din lume (Retail’s Big Show), găzduită anual la New York. Concluzia sa este că piața de retail este în plină transformare și a învățat 7 lecții „pe care orice retailer ar trebui să le audă”.

În cadrul ediției din 2026, Cristi Movilă a vorbit cu lideri din industrie și personalități influente, printre care Gary Vaynerchuk (VaynerX) și actorul, antreprenorul și investitorul Ryan Reynolds.

1. Viteza bate bugetul, de fiecare dată

Retailerii care câștigă în 2026 nu sunt cei mai mari din domeniu, ci cei mai rapizi în acțiune.

Cel mai bine a sintetizat Ryan Reynolds: "Prea mult timp și prea mulți bani omoară business-urile". Astfel, „vechiul mod de a face lucrurile, cu cicluri lungi de planificare și bugete masive este pe cale de a fi înlocuit”: testarea unei soluții trebuie redusă de la trimestre la săptămâni, adaptarea la noile moduri de lucru trebuie rezumată la câteva luni.

Agilitatea este „noul avantaj competitiv”, iar inteligența artificială (AI) face această agilitate posibilă. Constrângerile forțează creativitatea, rapiditatea bate perfecțiunea. „Dacă încă planifici pentru trimestrul viitor în timp ce competitorii tăi testează, ești pe cale să fii depășit”.

2. Autenticitatea nu este o simplă tactică, ci chiar fundația

Clienții sunt perfect conștienți că li se vinde ceva. Prin urmare, soluția nu este să concurezi și mai mult pentru atenția lor, ci să „le oferi produsele de care au nevoie, atunci când au nevoie de ele”. Trebuie să fii alături de clienții tăi, conexiunea emoțională transcende bariera tehnologică. Deci autenticitatea va conta mai mult decât campaniile de imagine complexe.

3. Tehnologia ar trebui să elimine frustrarea, nu umanitatea

Tehnologia ar trebui să ajute oamenii, nu să-i înlocuiască. Brandurile folosesc AI ca să elibereze oamenii de unele sarcini și să-i facă disponibili pentru ceea ce contează cu adevărat: construirea de relații și rezolvarea de probleme reale.

Deci scopul nu este eliminarea angajaților umani din comerț, ci să elimini „fricțiunea” - ca oamenii să se poată concentra pe ceea ce aduce beneficii reale companiei.

4. Relevanța este singura monedă de schimb care contează

Adevărul „dur” a fost rostit de Gary Vaynerchuk: „Suntem în război total pentru relevanță”.

Contează încă loialitatea față de brand, dar mai sunt câteva condiții de îndeplinit: să apari unde sunt clienții tăi, să le satisfaci nevoile, să vorbești limba lor și să rămâi cu adevărat conectat la ecosistemul din jur.

Loialitatea trebuie câștigată, nu pretinsă de la bun început.

5. Planificarea este importantă, dar execuția este singura care contează

Retailerii care câștigă acum nu sunt cei cu cele mai bune planuri, ci cei care testează și optimizează în timp real. Inovația fără agilitate este doar „experimentare scumpă”, deci bugetul trebuie cheltuit acolo unde contează cu adevărat.

Concluzie: oprește-te din dezvoltarea strategiei perfecte, începe să execuți și să înveți în timp ce o faci.

6. Selecția strategică generează valoare

Cheia este înțelegerea nevoilor clienților. Trebuie să le livrezi exact ceea ce vor, când vor. Trebuie livrate „experiențe personalizate, nu cataloage de sute de pagini”. Concluzia: lucrează mai inteligent, nu mai intens. Câștigătorii sunt cei care spun „nu” la mai mult și „da” la mai bun.

7. Impactul financiar este unitatea de măsură a succesului

„Succesul se vede la casa de marcat. Asta e singura unitate de măsură care contează”, spune Gary Vaynerchuk.

Toată inovația, toată agilitatea, toată tehnologia nu contează dacă nu generează rezultate măsurabile. Dashboard-urile „sunt proiecții frumoase”, dar profitul este „real”. Concluzia: măsoară lucrurile care duc business-ul mai departe.

Foarte importantă este inteligența end-to-end sau „predictivă”. Nu mai este vorba despre „a ști ce au cumpărat clienții ieri”, ci despre „a prezice de ce vor avea nevoie mâine”. În 2026, retailul înseamnă „mai mult decât soluții punctuale”, și anume „sisteme care gândesc în avans și se mișcă rapid”.

În concluzie, viitorul retailul-ului este „rapid, autentic, centrat pe om și cu impact măsurabil și nu așteaptă pe nimeni să-l prindă din urmă”.

„Întrebarea nu este dacă business-ul tău se va transforma. Întrebarea este dacă vei fi suficient de rapid ca să conduci această transformare!”.















































