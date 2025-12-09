Creșterea salariilor – principala soluție a firmelor medicale românești pentru a-și păstra angajații (studiu)

Creșterea salariilor este principala strategie la care recurg spitalele private, clinicile și farmaciile din România, pentru a-și păstra angajații, relevă un studiu realizat de o platformă românească de angajări în sectorul medical, transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Piața recrutării medicale se pregătește pentru un 2026 „mai intens” decât anul 2025, conform unui studiu realizat de platforma de recrutare MEDIjobs în rândul companiilor medicale din România - clinici, spitale, farmacii și alte instituții din domeniu.

80% dintre angajatorii din acest sector estimează că vor face mai multe recrutări în 2026 decât în 2025, semnalând un val anticipat de creștere a cererii pentru specialiști medicali - de la medici și asistenți medicali, până la farmaciști și personal auxiliar.

Întrebați dacă, odată cu intrarea în vigoare a Directivei UE privind transparența salarială în 2026, includerea unui interval salarial în anunțurile de recrutare ar atrage mai mulți specialiști medicali, răspunsurile angajatorilor evidențiază încă un mediu indecis.

40% dintre angajatorii medicali consideră că afișarea salariului în anunțurile de recrutare îi va ajuta să atragă mai mulți specialiști, în timp ce doar 20% consideră că nu.

Totodată, menținerea echilibrului salarial între angajații existenți și cei noi rămâne o temă delicată. În privința dificultății anticipate, angajatorii medicali au avut percepții foarte diferite, indicând lipsa unei abordări comune în piață:

20% consideră că menținerea echilibrului salarial va fi foarte dificilă (nota 9);

40% indică un grad mediu de dificultate (nota 7);

40% estimează un nivel mai redus de dificultate (notele 1 sau 3).

„Rezultatele arată o piață medicală care încearcă să se repoziționeze între obligațiile legale și realitatea economică. Angajatorii care vor reuși să îmbine claritatea ofertei salariale cu o strategie coerentă de retenție vor avea avantajul competitiv în 2026.”, este de părere Catrinel Hagivreta-Djafari, CEO și CO-Fondator MEDIjobs.

Majorările salariale sunt principala strategie de retenție a personalul existent pentru 6 din 10 companii medicale.

60% dintre angajatori planifică majorări salariale în 2026, în timp ce 20% nu au astfel de planuri, iar 20% vor acorda majorări salariale doar dacă există riscul demisiilor. Această tendință arată că majoritatea angajatorilor medicali se pregătesc activ să rețină personalul existent, folosind majorările salariale ca parte a unei strategii de motivare și fidelizare a echipelor.

Întrebați despre provocările anticipate odată cu introducerea Directivei UE privind transparentizarea salarială, 2 din 10 companii medicale au semnalat următoarele riscuri:

scăderea numărului de aplicanți ca urmare a afișării intervalului salarial;

renegocieri salariale cu angajații existenți;

posibile tensiuni interne generate de discuții despre salarii.

Cu toate acestea, 40% dintre angajatorii medicali își păstrează optimismul și au declarat că nu anticipează provocări majore.

„Faptul că 4 din 10 companii medicale nu anticipează provocări majore arată că piața este încrezătoare în ofertele financiare pe care le propune. Desigur, vor exista întotdeauna negocieri între candidați și angajatori, iar unul dintre rolurile MEDIjobs este să sprijine echilibrarea așteptărilor salariale între aceștia.”, subliniază George Hagivreta, COO și Co-Fondator MEDIjobs.

În concluzie, sondajul MEDIjobs arată că sectorul medical anticipează creșteri ale numărului de angajări în 2026, iar majorările salariale rămân o strategie importantă de retenție. În același timp, angajatorii medicali se mențin indeciși în privința publicării salariilor în anunțurile de recrutare: o parte consideră că ar atrage mai mulți candidați, în timp ce alții încă nu și-au conturat o opinie.

Studiul MEDIjobs a fost efectuat în luna noiembrie, pe un eșantion reprezentativ de companii medicale private din România, prin metoda CAWI, cu o marjă de eroare de ±5.66%, pentru un nivel de încredere de 95%.

MEDIjobs este o platformă dedicată recrutării medicale cu prezență globală, ce desfășoară operațiuni în România, SUA, UE, Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Este o platformă de tip marketplace, care reprezintă locul de întâlnire al specialiștilor și angajatorilor medicali din România și nu numai. A fost fondată în 2015, de Catrinel Hagivreta Djafari și George Hagivreta. În România, comunitatea MEDIjobs susține că numără peste 110.000 de specialiști din domeniul medical și peste 3.000 de companii.