Au crescut prețurile locuințelor de vânzare în București și în alte orașe din România, în august 2025 (platformă de imobiliare)

În luna august, prețurile apartamentelor din marile orașe din România au crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu cele mai mari prețuri înregistrate în Cluj-Napoca și București, potrivit unei analize realizate de o platformă imobiliară, transmisă, miercuri, StartupCafe.ro.

În Cluj-Napoca, un metru pătrat costa, în august, 3.138 EUR, iar în București, un metru pătrat costa 2.096 EUR. Cele mai mici valori înregistrate au fost în Oradea (1.829 EUR/mp), Timișoara (1.871 EUR/mp) și în Sibiu (1.872 EUR/mp), conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia, platformă de imobiliare lansată de OLX.

„August a fost prima lună, din iunie 2023 încoace, în care se observă o scădere anuală a interacțiunilor dintre proprietari și cei aflați în căutarea unei locuințe. Deși utilizatorii vizualizează mai multe anunțuri (+14% față de anul trecut), aceștia contactează mai puțin vânzătorii (-3% față de august 2024). Așadar, observăm că mulți dintre cei aflați în căutarea unei locuințe se află, mai degrabă, într-o etapă de analiză și așteptare”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Ce prețuri au avut apartamentele noi și vechi de vânzare, în luna august 2025

București

În luna august, prețul mediu solicitat a fost de 1.903 EUR/mp pentru apartamentele noi (+5% față de august 2024) și de 2.330 EUR/mp pentru cele vechi (+22% față de august 2024).

Raportând aceste valori la suprafața medie a locuințelor, rezultă calcule estimative pentru prețurile cerute de vânzători: o garsonieră de 40 mp – 76.120 EUR (nouă) vs. 93.200 EUR (veche), adică o diferență de aproximativ 17.080 EUR; un apartament cudouă camere de 55 mp – 104.665 EUR (nou) vs. 128.150 EUR (vechi), diferență de aproape 23.485 EUR; iar în cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), 142.725 EUR (nou) vs. 174.750 EUR (vechi), adică o diferență de aproximativ 32.000 EUR.

Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, diferențele dintre prețurile medii de cerere pentru apartamentele noi și cele vechi sunt reduse, indiferent de tipul locuinței.

În luna august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 3.116 EUR pentru apartamentele noi și de 3.156 EUR pentru cele vechi. Raportat la suprafața medie, o garsonieră de 40 mp a avut un preț de cerere estimativ de 124.640 EUR (nouă) față de 126.240 EUR (veche).

În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), valorile au fost de 171.380 EUR pentru locuințele noi și 173.580 EUR pentru cele vechi, o diferență de 2.200 EUR. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), prețul mediu solicitat a fost de 233.700 EUR (nou) vs. 236.700 EUR (vechi), adică o diferență de 3.000 EUR.

Brașov

Tendința ca apartamentele vechi să aibă prețuri medii mai ridicate decât cele noi s-a menținut și în Brașov.

În luna august, prețul mediu solicitat a fost de 2.198 EUR/mp pentru locuințele noi și de 2.255 EUR/mp pentru cele vechi. Raportat la suprafața medie, o garsonieră de 40 mp a avut un preț de cerere de 87.920 EUR (nouă) față de 90.200 EUR (veche).

În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), locuințele vechi au avut un preț mediu solicitat de 124.025 EUR, cu aproximativ 3.135 EUR mai mult decât cele noi (120.890 EUR). Pentru cele cu trei camere (75 mp), prețul mediu solicitat a fost de 164.850 EUR pentru locuințele noi și de 169.125 EUR pentru cele vechi, cele din urma fiind cu 4.275 EUR mai scumpe.

Constanța

În Constanța, apartamentele vechi au avut, în continuare, prețuri medii de cerere mai ridicate decât cele noi, iar diferențele au fost mai vizibile în cazul locuințelor mai mari.

În luna august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.990 EUR pentru apartamentele noi și de 2.004 EUR pentru cele vechi. O garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de cerere de 79.600 EUR în cazul locuințelor noi, față de 80.160 EUR pentru cele vechi, cu o diferență de 560 EUR.

În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), locuințele noi au avut un preț mediu de 109.450 EUR, în timp ce cele vechi au ajuns la 110.220 EUR, cu 770 EUR mai mult. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), prețul mediu a fost de 149.250 EUR în cazul locuințelor noi și de 150.300 EUR pentru cele vechi, rezultând o diferență de 1.050 EUR.

Iași

În Iași, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere mai ridicate decât cele noi, iar diferențele sunt vizibile pe toate segmentele analizate.

În luna august, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.780 EUR pentru apartamentele noi și de 1.924 EUR pentru cele vechi. Astfel, dintre principalele orașe analizate, Iași este orașul în care se înregistrează cel mai scăzut preț mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi.

O garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de cerere de 71.200 EUR în cazul locuințelor noi, comparativ cu 76.960 EUR pentru cele vechi – o diferență de 5.760 EUR. Pentru apartamentele cu două camere (55 mp), prețul mediu a fost de 97.900 EUR în cazul celor noi și de 105.820 EUR pentru cele vechi, diferența fiind de 7.920 EUR. În cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), locuințele noi au avut un preț mediu de 133.500 EUR, în timp ce cele vechi au ajuns la 144.300 EUR – adică cu 10.800 EUR mai mult.

Sibiu

În Sibiu apartamentele vechi au avut, în luna august, un cost ușor mai mic față de cele noi. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.895 EUR în cazul locuințelor noi, respectiv 1.869 EUR/mp pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp într-un bloc nou s-a vândut cu 75.800 EUR, cu 1.040 EUR mai mult decât una veche, care a costat 74.760 EUR. Un apartament cu două camere (55 mp) a avut un preț mediu de 104.225 EUR în cazul locuințelor noi, în timp ce cele vechi au ajuns la 102.795 EUR – o diferență de 1.430 EUR. În cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), cele noi s-au vândut cu 142.125 EUR, cu 1.950 EUR peste prețul celor vechi, care au costat, în medie, 140.175 EUR.

Craiova

În Craiova, apartamentele noi s-au vândut, în medie, la prețuri mai ridicate decât cele vechi. Prețul mediu pe metru pătrat pentru locuințele noi a fost de 2.008 EUR, față de 1.907 EUR/mp în cazul apartamentelor vechi.

O garsonieră de 40 mp a costat cu 4.040 EUR mai mult decât una dintr-un bloc vechi – 80.320 EUR pentru o garsonieră nouă, comparativ cu 76.280 EUR pentru una veche. În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), diferența a urcat la 5.555 EUR, locuințele noi având un preț mediu de 110.440 EUR, față de 104.885 EUR în cazul celor vechi. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), apartamentele noi s-au vândut cu 150.600 EUR, cu 7.575 EUR mai mult decât cele vechi, al căror preț mediu a fost de 143.025 EUR.

Oradea

În Oradea, diferențele de preț dintre apartamentele noi și cele vechi se mențin ridicate. Prețul pe metru pătrat a fost de 1.871 EUR în cazul apartamentelor noi, respectiv 1.764 EUR/mp pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp s-a vândut, în medie, cu 74.840 EUR, în timp ce una veche a costat 70.560 EUR, rezultând o diferență de 4.280 EUR. Pentru un apartament cu două camere (55 mp), locuințele noi au avut un preț mediu cu 5.885 EUR mai mare decât cele vechi, respectiv 102.905 EUR față de 97.020 EUR.

Diferența crește la apartamentele cu trei camere (75 mp), unde locuințele noi au ajuns la 140.325 EUR, cu 8.025 EUR mai mult decât cele vechi, care au avut un preț mediu de 132.300 EUR. Astfel, Oradea înregistrează cel mai scăzut preț mediu pe metru pătrat pentru apartamentele vechi dintre principalele orașe analizate.

Timișoara

Prețul mediu pentru locuințele noi a fost de 1.939 EUR/mp, față de 1.828 EUR/mp în cazul celor vechi.

O garsonieră nouă de 40 mp a costat, în medie, 77.560 EUR, cu 4.440 EUR mai mult decât una veche, al cărei preț a fost de 73.120 EUR. În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), locuințele noi au avut un preț mediu de 106.645 EUR, comparativ cu 100.540 EUR pentru cele vechi, o diferență de 6.105 EUR. Diferența se accentuează la apartamentele cu trei camere (75 mp), unde cele noi au ajuns la 145.425 EUR, iar cele vechi la 137.100 EUR, o diferență de 8.325 EUR.