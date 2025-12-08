Crăciun 2025: Micile afaceri românești vor fi prezente cu produsele lor la un târg de cadouri handmade, în București

Artizanii, creatorii locali și alți mici antreprenori români vor fi prezenți cu produsele lor la un târg de cadouri de Crăciun, organizat în centrul Bucureștiului.

Bazaar de Crăciun va avea loc în perioada 13-14 decembrie, între orele 10.00 – 19.00. Evenimentul se va ține la Victoria Hub, pe Calea Victoriei 210, intrarea fiind liberă.

La eveniment se vor găsi produse handmade și artizanale: de la bijuterii, lumânări parfumate, decorațiuni de iarnă, ceramică, creații din rășină și textile, la produse naturale de îngrijire, deserturi de sărbătoare, haine și accesorii vintage și altele.

Evenimentul este organizat de firma Apolla Events.