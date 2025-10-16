„Coșmarul” pieselor LEGO amestecate: Un startup AI vrea 3 milioane EUR finanțare pentru sistemul său de sortare

Un startup lituanian de inteligență artificială vrea să strângă 3 milioane EUR pentru sistemul său de sortare de piese LEGO, care combină AI vizual cu hardware personalizat, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Startup-ul Sort A Brick, originar din Lituania, a lansat primul sistem automatizat de bandă rulantă de uz industrial pentru sortarea de piese LEGO. Tehnologia ajută la satisfacerea cererii în creștere pentru joaca sustenabilă, permițând familiilor să dea o nouă viață propriilor lor colecții de cărămizi.

Sistemul dezvoltat de către lituanieni setează un nou standard pentru reutilizarea și upcycling-ul jucăriilor, spune startup-ul. Lansarea vine în contextul în care Sort A Brick vrea să strângă 3 milioane EUR în următoarea rundă de finanțare de tip seed, pentru extinderea operațiunilor.

Noul sistem poate identifica și sorta cu precizie peste 25.000 cărămizi unice din peste 4.000 forme și cele 40 culori cele mai populare, atingând o precizie de peste 99%.

De asemenea, acesta poate potrivi cărămizile recunoscute cu peste 10.000 de seturi LEGO unice, organizând cărămizile mixte în seturi selectate, gata de construit, într-o fracțiune din timpul necesar sortării manuale.

Startup-ul spune că are peste 420 de comenzi, care însumează peste 5.000 kg de piese LEGO, din 16 țări.

Cum funcționează sistemul de sortare, bazat pe AI

În centrul noului sistem, aflat în curs de brevetare, se află o bandă rulantă proiectată la comandă, care recunoaște și sortează automat cărămizile LEGO folosind viziunea computerizată antrenată pe date de la zeci de mii de cărămizi.

Piesele sunt turnate într-un alimentator care le separă una câte una. Apoi, fiecare cărămidă se deplasează într-o cameră de recunoaștere unde inteligența artificială identifică forma specifică, culoarea și alți parametri distinctivi, creând astfel un inventar precis pentru colecția fiecărui client. Sistemul poate distinge chiar și piese asemănătoare, cu diferențe subtile, menținând în același timp procesul în mișcare rapidă.

Odată ce inventarul complet al colecției de cărămizi a unui client este creat, acesta este comparat cu listele de piese ale seturilor LEGO deja existente pentru a afla ce seturi pot fi reconstruite complet din cărămizile disponibile. Dacă lipsesc unele cărămizi, acestea vor fi adăugate pentru ca un set să fie gata de asamblare.

„Banda rulantă pe care am construit-o este prima de acest gen - o mașină de uz industrial cu o precizie excepțional de mare, care poate procesa aproximativ 1.000 de piese pe oră”, a declarat Ilya Malkin, co-fondatorul Sort A Brick.

Joaca sustenabilă, cerere în creștere

Piața globală pentru bunuri second-hand a crescut rapid în ultimii ani, în sectoare variind de la îmbrăcăminte la electronice și mobilier. Pe fondul acestei creșteri a pieței, există o cerere persistentă pentru jucării accesibile, mai ales în fața costurilor în creștere și a schimbărilor în obiceiurile de consum, explică startup-ul.

„Vedem o creștere mai rapidă pe piața jucăriilor folosite, deoarece familiile doresc opțiuni care să echilibreze accesibilitatea, calitatea și o conexiune personală cu ceea ce dețin deja. Estimăm că piața secundară LEGO a depășit ritmul de creștere al pieței de retail în ultimii cinci ani, ajungând la aproximativ 1 miliard de euro în 2024. Cu toate acestea, doar o mică fracțiune din cărămizile LEGO reintră pe piața de revânzare, majoritatea fiind limitate la comunitățile de fani. Cu tehnologia și serviciile potrivite, putem debloca o cerere masivă neexploatată pentru seturi folosite de calitate pe piața mainstream”, a spus Ilya Malkin.

Firma lituaniană spune că se diferențiază de competitorii din SUA și Marea Britanie, ca Replay, Brick Take-Back, BrickRecycler,Magic Brix și Fairy Bricks, și față de programele LEGO prin returnarea pieselor proprii ale clienților în seturi complete, gata de reconstruit.

Sort A Brick spune că are în desfășurare planuri pentru a lansa două centre pilot de sortare în Europa de Vest, ca bază pentru extinderea serviciului.

Startup-ul a fost fondat atunci când unul dintre co-fondatori s-a confruntat cu provocarea de a sorta mii de cărămizi LEGO ale fiului său. Așa a apărut ideea sortării automate a cărămizilor, care a dat naștere afacerii deep-tech. În prezent, firma lituaniană deservește clienți din țări precum Germania și Franța, dar spune că viziunea lor este „cu adevărat globală”.