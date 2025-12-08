Consiliul Investitorilor Străini (FIC) are un nou Director Executiv. Cine este Ruxandra Băndilă

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) anunță numirea doamnei Ruxandra Băndilă în funcția de Director Executiv, care a mai ocupat înainte această funcție și care a fost în diferite poziții de conducere în companii și organizații internaționale, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Ea are peste 25 de ani de experiență în strategie, business development și operațiuni, cu o carieră solidă în poziții de leadership. Ruxandra Băndilă a mai deținut anterior funcția de Director Executiv al FIC pentru o perioadă de aproximativ cinci ani și a coordonat departamentul socio-economic din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a ocupat funcția de director în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale.

În mediul privat, a ocupat roluri cheie în PwC România și Europa de Sud-Est, unde a condus strategia de marketing și dezvoltare de business. De asemenea, a fost Director de Strategie și Dezvoltare la Lafarge și Director Operațiuni la CRH. Din 2019, a condus departamentul de Marketing și Business Development la Deloitte România, iar ulterior la nivelul Europei Centrale.

Ruxandra Băndilă va coordona activitatea FIC și va contribui la întărirea dialogului cu autoritățile, consolidând poziționarea organizației ca un partener de încredere în promovarea unui mediu de afaceri stabil și predictibil, precum și la întărirea statutului României ca destinație competitivă și atractivă pentru investiții, spune FIC.

„Sunt onorată să revin în această funcție și să reiau activitatea în cadrul Consiliului Investitorilor Străini (FIC). Îmi propun să continui demersurile de sprijinire a dezvoltării sustenabilă a economiei românești și de îmbunătățire a climatului investițional. Cred cu tărie că dialogul transparent, elaborarea de politici publice eficiente și colaborarea între mediul privat și autorități sunt esențiale pentru un mediu de afaceri care să permită companiilor să genereze creștere economică”, a declarat Ruxandra Băndilă.